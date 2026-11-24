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黃仁勳陷國安疑雲 許宇甄批綠營藉機政治操作

憂政治抹紅成招商包袱 許宇甄：台北需要穩定投資環境

輝達（NVIDIA）董事會一致通過，恢復黃仁勳總裁、執行長及董事職務。對此，國民黨團書記長許宇甄今（24）日表示，黃仁勳重返輝達，對全球AI產業及台灣科技供應鏈都是重要消息，然而，回顧過去兩週，從質疑招商功勞到影射企業領導人，民進黨反輝達的政治印象恐怕已難以抹去。如今黃仁勳已經重返輝達，民進黨台北市長候選人沈伯洋及部分親綠支持者過去的發言紀錄，卻不會憑空消失。許宇甄指出，11月9日黃仁勳捲入國安疑雲時，沈伯洋以「中國經典手法」評論事件，雖然表示應等待調查，但部分親綠社群卻迫不及待貼上政治標籤，甚至出現「黃仁勳是中共同路人」、「蔣萬安以後不能提輝達當政績」等言論，還有人影射蔣萬安夫人石舫亘協助牽線的友人可能涉及共諜。許宇甄質疑，從抹紅黃仁勳，到影射蔣萬安夫婦，原本應該審慎看待的企業與國安議題，竟成為選舉攻防工具。難道一家國際企業的投資，只要能成為政治對手的政績，就連企業領導人都要被貼上政治標籤？許宇甄表示，民進黨團先前質疑蔣萬安認領輝達招商成果，部分親綠評論者也對市長夫人的協助提出種種質疑，等到黃仁勳陷入風波，又有人藉機否定輝達投資的市政意義。如今輝達董事會在徵詢美國政府高層意見後，認定黃仁勳復職不構成國安風險，並一致支持他重掌公司。許宇甄認為，台北正在爭取全球AI產業布局，企業重視的不只是土地、交通與基礎建設，更是穩定的投資環境。蔣萬安市府積極協助輝達落腳北士科，攸關台北未來的產業發展、人才就業與國際競爭力。倘若國際企業每次遇到爭議，都要面對政治抹紅與選舉操作，這樣的政治氛圍，恐成台北招商引資的重大包袱。許宇甄強調，國安疑慮應依法調查，不能把尚未證實的指控當成政治攻擊素材。台北需要的是讓國際企業安心投資、讓AI產業持續發展，因此只有蔣萬安連任，台北才能有好的發展。