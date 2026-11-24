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今明兩天水氣多 北台灣降雨明顯

▲今明兩天新竹以北、宜蘭整天氣溫都在20度以下，周四水氣增多，全台都有降雨機率。（圖／賈新興提供）

周四全台有雨 周六投票東北季風殺到

▲本周有2波東北季風影響台灣，北部、東半部氣溫起伏較大。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

今明兩天（11月24日至11月25日）低溫下探16至17度，北台灣降雨明顯，氣象專家賈新興表示，周四（11月26日）受東北季風及華南雲系影響，全台各地都有降雨機率，北部白天高溫僅約23度，濕冷感明顯，周五（11月27日）天氣短暫回穩，周六投票日（11月28日）又有較強東北季風南下，晚間至周日清晨（11月29日）再轉冷，台北低溫約15至16度。賈新興指出，今明兩天新竹以北、宜蘭整天氣溫都在20度以下，到了今晚至明晨低溫只剩下16至17度，整體水氣較多，苗栗以北及宜蘭都有降雨情況，感覺比較潮濕偏涼，出門請務必穿暖並帶雨具。賈新興說明，周四除了東北季風外，華南雲系也會移入台灣影響，高雄、屏東將有局部雨，各地山區、新竹至台南、北北基宜花東也都有零星短暫雨，台北白天氣溫回升有限，約23度左右；周五東北季風漸弱，各地回歸多雲到晴，台北氣溫也回升至26度。周六投票日天氣，受偏強東北季風影響，宜花東有零星短暫雨，其他地區天氣相對穩定，不過周六晚間至周日清晨，氣溫再度下滑，台北約15至16度，高雄清晨低溫約18度左右。周日至下周三，全台天氣晴時多雲、相對穩定，氣溫明顯回升，白天甚至有機會來到28至29度；此外，賈新興提及，長期預報來看，從12月6日起至1月5日，桃園以北及宜蘭降雨呈現「偏多雨」趨勢，需要持續留意觀察。