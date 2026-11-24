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美國總統川普（Donald Trump）親自介入，促成輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳復職，美國政治新聞網站《Axios》23日引述知情人士報導稱，黃仁勳的盟友曾向川普陣營遊說，強調黃仁勳對美國經濟及AI產業的重要性，甚至以「大到不能倒」（too big to fail）形容他的地位，試圖說服川普出手，協助他重返輝達。報導指出，黃仁勳的支持者不僅強調他對美國經濟的重要性，還向川普陣營提出另一套說法，聲稱黃仁勳是「深層政府」（deep state）幕後運作下的受害者，暗示政府內部勢力正試圖對付這位科技業重量級人物。這些說法也成為支持者遊說川普介入的重要論據。不過，所謂深層政府刻意打壓黃仁勳的說法，目前並沒有獨立證據能證實。值得注意的是，川普對黃仁勳復職的積極程度，甚至被知情人士形容為「比黃仁勳本人還積極」。川普不僅親自出面遊說，還找來副總統范斯（JD Vance）協助與輝達董事會溝通，試圖消除董事對黃仁勳復職的疑慮。《彭博社》也報導，川普發動一連串遊說行動，並動員范斯利用他在矽谷的人脈，向董事會爭取支持。《Axios》進一步指出，川普及范斯支持黃仁勳回歸，也與他在開放權重AI模型（open-weight AI models）領域的立場有關。這類模型允許開發者取得模型權重，進一步修改及部署AI系統。川普與范斯認為，黃仁勳是這類AI發展的重要支持者，有助於讓美國民眾擁有更多選擇、降低AI使用成本，並避免少數大型科技公司壟斷市場。因此，黃仁勳回歸，不只是輝達的執行長人事安排，也被川普陣營視為維持美國AI產業競爭力的重要一步。《Axios》並引述一名知情人士說法，形容這次復職是范斯的一大勝利，凸顯他在這場白宮遊說行動中，扮演的重要角色。不過，黃仁勳復職背後，也暴露川普政府內部對中國晶片政策的不同立場。《華盛頓郵報》（The Washington Post）報導，商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）與川普，對於是否讓中國取得較低階的美國晶片一事較為開放，認為能藉此讓中國持續依賴美國技術；但其他對中鷹派的官員則主張，應更嚴格限制先進晶片流向中國。其中，國務卿盧比歐（Marco Rubio），長期對中國取得美國先進晶片一事抱持警戒，財政部長貝森特（Scott Bessent）也曾對商務部的晶片出口管制政策有微詞。隨著黃仁勳與Megaspeed事件曝光，原本存在的政策分歧也更加受到關注。另一方面，黃仁勳復職，並不代表相關國安疑慮已經解除。美國當局仍在調查新加坡企業Megaspeed是否涉及違反出口管制，以及先進輝達晶片是否透過第三地流向中國。黃仁勳與Megaspeed前高層黃樂（Alice Huang）的私人關係，也讓調查更加敏感。川普雖然向輝達董事會保證，根據政府目前掌握的資訊，沒有證據顯示黃仁勳構成國安風險，但國會議員仍要求釐清政府究竟掌握哪些情報，以及董事會是根據什麼資訊做出復職決定。黃仁勳預計12月初赴國會接受作證，相關調查仍將持續。對川普而言，讓黃仁勳回歸，或許有助於穩定市場信心及美國AI產業發展，但他親自介入企業人事決策，也等於將自己的政治信用與黃仁勳的後續調查綁在一起，一旦未來出現新的國安相關證據，這場原本被視為川普政府成功救援的復職行動，恐怕也會演變成更大的政治風暴。原文連結：