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回顧台灣加權股價指數歷史盤中漲點排行，前五名如下：

2026年11月24日： 盤中最高上漲3,368.49點，暫列史上第一。



2026年7月31日： 盤中最高上漲3,281.06點，原歷史第一。



2026年5月4日： 盤中最高上漲1,828.89點。



2025年4月10日： 盤中最高上漲1,632.71點。



2026年4月8日： 盤中最高上漲1,531.56點。





美國AI晶片大廠輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳重返總裁暨執行長職務，激勵美股科技股全面走揚，台股今（24）日也迎來強勁反彈。加權指數開盤以39,148.91點開出，隨後買盤湧入，上午9時17分最高衝上40,180.38點，較前一交易日收盤36,811.89點大漲3,368.49點，漲幅約9.15%，不僅突破4萬點大關，也刷新台股史上盤中最大漲點紀錄。根據上午9時17分行情，加權指數來到40,148.08點，上漲3,336.19點，漲幅9.06%。相較前一交易日收盤36,811.89點，台股今日開盤即大漲2,337.02點，盤中漲勢進一步擴大，顯示市場買氣相當強勁。台積電（2330）同步成為盤面焦點，上午9時03分成交價來到2,230元，上漲200元、漲幅9.85%，直接攻上漲停價。當時成交量3,615張，成交金額約80.61億元，台積電強勢表現也成為推升大盤的重要力量。聯電、鴻海也逼近漲停價。輝達董事會宣布恢復黃仁勳的總裁、執行長及董事職務，消息激勵美股23日全面反彈。輝達股價收在165.05美元，單日大漲31.48%；費城半導體指數上漲14.03%，台積電ADR也大漲14.08%。美股主要指數同步收高，道瓊工業指數上漲3.01%，標普500指數上漲4.73%，那斯達克指數上漲6.51%，反映市場對輝達領導層恢復穩定及AI產業前景的樂觀情緒。台灣市場也提前反映利多，台指期夜盤大漲3,170點，漲幅8.65%，收在39,829點。隨著美股半導體類股強勢反彈，台股今天開盤後買盤明顯湧入，半導體及AI供應鏈成為市場關注焦點。