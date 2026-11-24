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▲台北萬豪酒店的INGE'S Bar&Grill享有能看到台北101的璀璨夜景。（圖／台北萬豪酒店提供）

▲弈夢空間「璀璨派對」每位1980元+10%，近距離感受台北市政府前跨年晚會的熱鬧氣氛。(圖／瀚寓酒店提供)

▲台北六福萬怡酒店內超人氣Buffet敘日全日餐廳將於12月31日舉辦「Y2K高校風」跨年派對。（圖／台北六福萬怡酒店提供）

▲台北遠東香格里拉的跨年派對前半夜先於挑高6米的遠東宴會廳盡情狂歡；午夜前夕移師至43樓頂樓池畔，能直擊台北101璀璨煙火。（圖／台北遠東香格里拉提供）

離2027到來大約剩1個多月，在台北跨年倒數的話，飯店是個好選擇，多家飯店都可看到台北101的煙火秀，飯店也規劃了完整的美食以及酒水，最低每位每位1980元+10%起。更有飯店也規劃了摸彩等活動。《NOWNEWS今日新聞》整理了目前還有席位的台北4家飯店之跨年派對，詳細資訊一次看。台北萬豪酒店推出一系列跨年住房與餐飲饗宴。台北萬豪酒店表示，多年榮獲名列世界級餐飲評鑑50 Best Discovery之推薦酒吧，以「千萬夜景」著稱的20樓高空景觀餐廳INGE’S Bar & Grill，以獨家比例調製之特調烈酒、原創風味調酒及各式精湛餐食，搭佐高空絕美夜景，成為時尚潮人必訪酒吧之一。備受矚目的「高空跨年派對」於晚間10時起開放入場，每位2000元+10%，雙人套票為每位3600元+10%，每人皆享香檳兩杯。現場除了邀請熱力DJ超嗨演出，賓客可於戶外高空露臺欣賞270度台北天際線絕美夜景，遠眺台北101璀璨跨年煙火與松山機場遼闊景色。入場門票為站票，座位區最低消費雙人1萬元+10%起，含一瓶香檳、兩瓶軟性飲品及一份德州煙燻烤肉拼盤。另外挑高9米9的大廳酒吧Lobby Lounge，推出晚晚餐「跨年夜 饗樂時光」，於12月31日跨年夜當晚9時30分至12時30分，期間無限量提供多道熱食如德式豬腳、韓式醬烤牛小排、煙燻豬肋排、綜合鹽酥雞，配酒小食如涼拌海鮮、義式淡菜、冷肉起司盤等異國美饌和甜點水果，以及Häagen-Dazs冰淇淋吃到飽，另加碼享精選紅酒、氣泡酒、生啤酒無限暢飲，歡慶價每位2080元+10%。瀚寓酒店推出「瀚寓‧璀璨迎新」歲末跨年系列活動，包含弈夢空間「璀璨派對」每位1980元+10%，時間就在2026年12月31日22:00 至2027年01月01日00:30，將享有各式下酒炸物搭配空間特調、白酒、氣泡酒與啤酒暢飲。享受鄰近台北市政府的跨年晚會，免去戶外人潮的室內派對，還能坐擁台北101璀璨夜景。也有弈夢紅樓「跨年狂歡」，時間為2026年12月31日22:00 至2027年01月01日00:30，每位3280元+10%，除了供應弈夢紅樓招牌下酒料理「金沙鱈魚香絲」與「薺菜臭豆腐腐皮捲」，更特別準備「辣子雞丁」、「宮保蝦球」、「椒鹽溪蝦」、「金磚豆腐」等多款佐酒美食無限供應，搭配啤酒、氣泡酒、白酒及瀚寓特調等多款美酒暢飲，另加碼招待每位賓客噶瑪蘭威士忌一杯，第二杯享半價優惠。台北六福萬怡酒店內超人氣Buffet敘日全日餐廳將於12月31日舉辦「Y2K高校風」跨年派對，邀請賓客穿上千禧風格高校制服，在熟悉的旋律中重溫青春回憶。現場備有自助美饌、派對小食、精緻甜點及酒水無限暢飲，搭配Live Band演出、Bingo、摸彩與Dress Code造型票選，並於500坪戶外露臺倒數欣賞台北101煙火。活動成人票價為2280元+10%，6歲至未滿12歲孩童899元加一成服務費，未滿6歲幼童免費。住房賓客及於12月15日前完成全額付款者，皆可享成人每位2027元優惠價，每位入場成人另贈安柏夫人白中白氣泡酒一杯。現場另規劃Bingo、造型票選及摸彩活動，獎項包含台北六福萬怡酒店住宿券、六福村主題遊樂園門票、敘日全日餐廳餐券，以及「月月吃敘日VIP年度餐券」，幸運得主可於2027年每月免費享用敘日午餐或晚餐次。台北遠東香格里拉整合高空景觀優勢與館內娛樂，祭出年度亮點「香格里拉號跨年倒數派對」，於2026年12月31日晚間9點鳴笛啟航。飯店化身奢華郵輪並結合賭城風尚主題，憑專屬登船證與籌碼任務卡登船，即可暢玩輪盤、骰寶、快骰與德州撲克，現場備妥主廚特製輕食美饌與精選佳釀無限暢飲，並由熱力DJ演繹星光航程樂章。派對精心規劃雙場域奢華體驗，前半夜先於挑高6米的遠東宴會廳盡情狂歡；午夜前夕移師至43樓頂樓池畔，在開闊的高空視野下近距離直擊台北101璀璨煙火，攜手迎向2027年。「香格里拉號跨年倒數派對」成人每位4680+10%元、6至11歲(含)兒童每位2400+10%元。