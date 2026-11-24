我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人本季在當家球星唐西奇（Luka Doncic）領軍下戰績高居西區前段班，即便近期遭遇主力後衛里夫斯（Austin Reaves）因傷缺陣，球隊依然能驚險守住勝場。不過，湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）並未被眼前的贏球假象沖昏頭，他近日受訪時攤開殘酷數據直言，少了這位全明星等級的二當家後，湖人的半場陣地戰進攻確實已經從全聯盟第一暴跌至水準之下。儘管外界普遍認為湖人在缺少里夫斯的期間仍能保住戰績已經實屬難得，但瑞迪克對球隊進攻端的下滑相當坦白。他點出最關鍵的對比數據：「開季前12場比賽，我們是全聯盟排名第一的半場進攻球隊，當時里夫斯在場上的時間佔了70%的進攻回合；但在過去7場比賽中，我們的半場進攻表現非常不理想，而里夫斯僅參與了其中9%的回合。」瑞迪克帶著一貫的幽默語氣反諷道：「所以說，誰能想到缺少一名頂尖進攻球員、全明星等級的好手，竟然會傷害到你的進攻呢？這對我來說簡直太瘋狂了。不過我們會沒事的。」言下之意就是，少了里夫斯進攻變爛是很正常的事。當里夫斯不在場上時，唐西奇一旦遭遇對手包夾便難以獲得足夠支援，尤其他在場下休息時湖人的進攻更顯吃力。事實上，湖人在里夫斯缺陣期間之所以能維持高勝率，很大程度受惠於開季相對輕鬆的賽程。面對沙加緬度國王與夏洛特黃蜂等後段班球隊，湖人都打得相當驚險，甚至一度靠著驚天逆轉、鏖戰到延長賽才勉強過關，前役面對猶他爵士更爆冷吞下里夫斯缺陣後的唯一一敗。儘管葛萊姆斯（Quentin Grimes）在獲得更多上場時間後挺身而出繳出亮眼得分，但面對真正的爭冠級強權，湖人顯然不能只靠唐西奇苦撐。好消息是，根據多家美媒報導，湖人預計將在美國時間本週五對陣聖安東尼奧馬刺的NBA盃中迎回里夫斯，緊接著湖人還得連續交手曼菲斯灰熊與休士頓火箭等硬仗。唐西奇日前曾以自己過去在獨行俠帶傷硬撐導致傷勢惡化的經驗告誡里夫斯務必謹慎養傷，如今獲得充分休息的里夫斯即將歸隊，可望助湖人重拾開季聯盟第一的進攻火力。