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憂一人左右全球股市 柯文哲示警：世界韌性不夠

全球人工智慧（AI）晶片霸主輝達（Nvidia）昨日宣布，創辦人黃仁勳即日起恢復總裁兼執行長職務，並重返董事會擔任董事，消息一出激勵全球股市大漲。對此，台灣民眾黨創黨主席柯文哲今（24）日受訪時驚呼「這實在太可怕！」他直言，一個人竟能牽動全世界的股票，背後其實隱藏危機，也代表當前全球市場太不穩定、韌性明顯不夠。黃仁勳在宣布離職僅短短11天後，輝達董事會便一致同意讓他恢復總裁、執行長及董事職務；據外電報導，美國總統川普也親自介入此次復職過程。柯文哲今日上午前往台中，陪同豐原、后里區市議員候選人連小華助選，會前接受媒體聯訪被問及此事時，忍不住感嘆股市劇烈震盪，直呼「今天應該會暴漲，但是我不曉得要暴漲幾天，這實在太可怕！」柯文哲進一步分析指出，這波市場劇烈波動背後其實暗藏隱憂，「一個人可以影響全世界的股票，這其實是危險啊！」他表示，台灣股市高度連動美股走勢，先前台股才在一個多月內重挫一萬多點，如今因單一消息反彈，接下來究竟會反彈多少也完全無法預測。面對全球金融市場因單一企業領袖動向而大幅起伏，柯文哲在受訪最後也提出警訊，認為這種現象正反映出「這個世界實在是太不穩定了，從另外一個角度來講，韌性不夠」。