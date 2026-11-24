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▲KidZania城市內共規劃近50種職業體驗場域，孩子可以穿上制服、投入角色扮演。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲KidZania試營運與正式開幕票價相同，兒童票每張1400元、成人票700元。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲全球KidZania熱門體驗包括消防員、醫師及航空相關工作，台北店也都有規劃。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲KidZania台北店另一大亮點，就是加入許多台灣在地產業及品牌，包括台積電半導體製造晶圓廠。（圖／記者鍾怡婷攝）

「KidZania 奇薩尼亞」台北店在今（24）日起試營運，城市內共規劃近50種職業體驗場域，孩子可以穿上制服、投入角色扮演，孩童入場門票為1400元、成人700元，試營運開放購票僅假日額滿，平日都還預約得到，且試營運採一票入場可玩到閉店，未來則預計比照日本東京店，改採上下場分流，每個場次約6小時。營業時間：試營運期間的營業時間平日為9:00-17:00、週末為10:00-18:00票價：孩童票（3-17歲）每張1400元、成人票（18歲以上）每張700元，每日門票數量有限，售完為止地址：Mitsui Shopping Park LaLaport 南港 5樓（台北市南港區經貿二路131號）購票平台：試營運期間11/24~12/6 僅Trip.com 販售）開始售票時間：2026/11/19（四）22:00適用入場日期：2026/11/24 – 2026/12/6目前除熱門的週六、週日時段，平日仍可以輕鬆買到票。KidZania表示，試營運期間每日入場人數將控制在千人以下，試營運與正式開幕票價相同，兒童票每張1400元、成人票700元。目前採單次入場即可體驗一整天的方式，未來則預計比照日本東京店，改採上下場分流，每個場次約6小時。目前全球表現最佳的據點為日本東京店，年來客數可達80萬人次，台北店與東京店的規模相近，東京店，目前提供超過70種體驗；台北店目前則不到50種，未來仍有擴充與調整空間。且台北店為全球首個中文語言的分店。KidZania台北店融入許多台灣在地特色，包括孩子可成為台積電工程師，透過模擬半導體製造流程，認識晶片生產的關鍵程序，並在任務中訓練邏輯思考與問題解決能力，進一步了解晶片如何應用於日常生活。也與在地知名老字號登義中藥行合作，孩子將化身中醫師，探索中醫文化的奧妙；還與星宇航空合作，家長可以擔任旅客，孩子則穿上制服，在真實客艙環境中執行點餐、送餐及免稅商品介紹等服務任務。