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黃仁勳重返輝達！上班第一天竟沒電腦 笑稱要找IT領新機

向員工致歉 黃仁勳承諾「第二次會當個更好的執行長」

逾20萬人連署挺黃仁勳回鍋 川普稱自己說服董事會

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳遭撤換執行長職務僅11天後，週一（23日）正式重返公司掌舵，回到位於美國加州聖塔克拉拉的總部時，受到大批員工熱烈歡迎。黃仁勳除了向員工致歉，承諾第二次擔任執行長會做得更好，還開玩笑表示，自己現在連電腦都沒有，得請資訊部門幫忙準備一台新電腦。根據《商業內幕》（Business Insider）報導，黃仁勳23日正式回到輝達總部，距離他因私人關係爭議及涉及外國情報行動的調查而辭去執行長職務，僅過了11天。當天大批員工聚集在總部迎接黃仁勳，不斷高喊「Jensen！Jensen！」現場人潮擁擠，不少人甚至得在人群中尋找空隙，才能看見黃仁勳的身影。值得注意的是，黃仁勳這次並未穿著招牌黑色皮衣，而是換上一件深藍色棉質外套，與過往公開露面的形象略有不同。根據現場流出的影片，黃仁勳數度將手放在胸前，向熱情歡迎他的員工表達感謝，並表示：「今天是我上班的第一天。」隨後，他也不忘幽默表示：「我現在沒有電腦，所以IT部門得幫我準備一台新的PC。」除了幽默談及自己沒有電腦，黃仁勳也向員工表達歉意。他表示：「讓大家經歷這一切，我真的非常抱歉。」另有現場人士透露，黃仁勳也向員工承諾：「第二次擔任執行長，我會做得更好。」黃仁勳先前因私人關係爭議辭去執行長職務，同時美國當局也持續調查他是否曾成為外國情報行動的目標，相關事件一度引發輝達領導階層動盪。不過，輝達董事會23日決定恢復黃仁勳的執行長職務，推翻不到兩週前的人事決定。黃仁勳離開輝達期間，不少員工及支持者公開表達希望他重返公司的立場。此前一項名為「Stand with Jensen」（支持黃仁勳）的連署活動，已吸引超過20萬人簽名，其中包括數千名自稱是輝達現職員工的支持者。隨著黃仁勳正式回歸，不少輝達員工也在社群平台發文慶祝，企業界多名知名人士同樣對董事會的決定表達支持。美國總統川普則表示，是自己「說服」輝達董事會重新任命黃仁勳。川普指出，黃仁勳離職期間，輝達股價曾大幅下跌。對於黃仁勳重返執行長職務，《商業內幕》曾向輝達尋求回應，但公司並未立即置評。