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▲Lily在去年慶祝18歲生日時就曾公佈過一名高大男子的背影，令人聯想是否是同一人。（圖／翻攝自lilyhsuuuu IG）

小S（徐熙娣）的二女兒Lily（許韶恩）今（24）日迎來19歲生日，大方曬出一組慶生照。她穿著黑色細肩帶長洋裝，抱著一大束鮮花，在點亮的巴黎鐵塔前回眸微笑。另一張對鏡自拍中，一名穿黑色外套的高大男子也入鏡，只留下背影。Lily並未透露對方的身分，也沒有說明兩人的關係。Lily在鐵塔前的照片裡披著一頭長髮，懷裡的花束幾乎占了半張畫面。換到室內，她穿著同一套黑色洋裝舉起手機對鏡自拍，身旁的男子同樣一身黑，背對著鏡頭，沒有露出正臉。去年Lily慶祝18歲時，也曾在一系列生日照中曬出一名男子的背影，當時就有網友好奇對方是誰。這次照片再度拍到男性身影，單從畫面無法判斷兩張照片是否為同一人。Lily今年秋天赴英國讀大學，攻讀經濟相關科系，課業之外還和姊姊Elly（許曦文）一起經營服飾品牌。她日前曾短暫返台，在台北西門町為自家品牌拍攝宣傳照，親自穿上品牌服裝入鏡。生日前夕，她也在IG限時動態開放問答，和粉絲聊生活作息、分享自己培養自信的方法。而這次Lily連兩年在生日照中曬出男子背影，但她並未透露這次同框的人是誰，也無法從照片判斷是否與去年為同一人。