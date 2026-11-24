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▲沈伯洋上午赴中正萬華場，支持者在旁等候。（圖／記者朱永強攝）

輝達創辦人黃仁勳重返輝達，亞洲股市上演慶祝行情，台股今（24）日早盤以39148.91點開出，隨大漲3300點漲幅超過9%，權值股台積電、聯發科、台達電、日月光等飆上漲停。對於台股暴漲是否有助於選情？民進黨台北市長候選人沈伯洋上午受訪時強調，最重要的事情不是選舉，而是讓股市穩定。沈伯洋上午前往中正萬華車掃，會前媒體詢問，民進黨新媒體中心主任阮俊達稱台股大跌直接牽動年輕上班族、經濟選民的投票意向，如何看待黃仁勳回歸輝達，是否有助選情？沈伯洋回應，黃仁勳回來，可能對股市有一定的影響，但之前的案子，也還在內部調查，他之前受訪時候就有提過，不管今天中國用的手法是什麼、公司有沒有受到影響，還是要以最後的調查結果為準，在調查結果還沒有出來時，大家也不用評論。媒體追問，現在股市反彈到4萬點大關，會不會覺得對選情鬆一口氣？沈伯洋說，昨天夜盤已經有反映一定的趨勢，因為台股跟美股的聯動性也是蠻高的，無論如何，對他們來講，最重要的事情不是選舉，而是股市穩定，這也是為什麼行政院昨天開會以及國安基金討論等措施，「我覺得無論如何，讓金融穩定，絕對是我們最重要的事情，選舉還是其次」。