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吳靜怡公開對話截圖 質問佀廣洋：這些話是不是你說的？

點名萬美玲回應 吳靜怡：選票不是政治家族繼承權

2026九合一選舉進入最後倒數，國民黨立委萬美玲之子、無黨籍桃園市議員候選人佀廣洋，先前因過往校園霸凌等爭議，宣布放棄國民黨提名，卻仍以無黨籍身分投入選戰。政治評論員吳靜怡今（24）日爆料，2張疑似佀廣洋的對話截圖，指控其中出現「厶媽民眾」、「傻逼民眾」及「告雞巴」等字眼，甚至嘲笑沒有錢聘請律師的陳情者，質疑佀廣洋是否適合擔任市議員，並點名萬美玲出面說明。吳靜怡今發文，開頭直接點名萬美玲，質問「妳的兒子佀廣洋適合當議員嗎？」並指出，佀廣洋選前多次宣稱遭到網路攻擊及抹黑，但從過去同學提出的霸凌指控，到其他爭議，都有當事人出面陳述，質疑為何所有批評都被視為政治迫害？吳靜怡表示，這次公開的2張對話截圖，出現疑似佀廣洋說出「傻逼民眾」「不講重點的民眾真的厶媽了」等辱罵字眼，甚至疑似嘲笑沒有錢請律師的陳情者「連1000元撤告費都沒有」，再加上1句「告雞巴」。第2張截圖則是疑似佀廣洋的對話者怒罵「厶媽民眾，好像我欠他的，還是我是他小弟一樣」。針對這些不堪的對話內容，吳靜怡更質問，「佀廣洋，這些話是不是你說的？是否涉及萬美玲服務處？請公開說明！」回顧先前爭議，佀廣洋今年7月遭昔日同學指控涉及霸凌等不當行為，當時他曾發文表示，如果過去不成熟的行為讓同學受到傷害，願意尊重對方感受並致歉，但也否認部分外界指控。隨著爭議擴大，他宣布放棄國民黨提名，後續仍以無黨籍身分登記參選桃園市議員。而後吳靜怡陸續針對佀廣洋提出其他質疑，佀廣洋除否認相關指控，也表示已對吳靜怡提出刑事告訴，雙方多次隔空交鋒。吳靜怡多次爆料佀廣洋，她也說道，我們不必是無敵鐵金剛，但監督權力需要勇氣，並強調「選票不是政治家族的繼承權，更不是攻擊別人的武器！」更呼籲選民「每張選票都應建立在真相、責任與獨立判斷之上」。