我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國天團BTS日前來台舉辦《ARIRANG》巡演，在高雄世運主場館連唱3天，22日晚間搭專機離台回韓國。而這次BTS來台，台灣ARMY（BTS官方粉絲）採取「海龜式追星」，讓成員們可以自由的在大街上旅遊，引發海外粉絲大讚，BTS也都非常滿意，柾國還分享高雄Vlog記錄台灣。不過有網友發現，BTS真的超仔細研究台灣，J-Hope的表演服裝燙布上，竟有鵝鑾鼻、台北101、龍虎塔等台灣觀光景點，讓粉絲都超感動。在BTS離台後，許多粉絲依然意猶未盡的不停翻看演唱會照片與影片，一名眼尖粉絲發現，J-Hope的服裝上竟有台灣多個著名觀光景點，從衣服上的燙布可看到國家歌劇院、台北101、九份、鵝鑾鼻、龍虎塔、龍騰斷橋等。據悉，J-Hope時常都會參與設計演出的衣服，因此這項「把台灣穿身上」的超用心小細節，也讓粉絲都超感動，「真的要認真看才發現他的用心，很想到處玩」、「好有心的孩子」、「造型師跟J-Hope都滿分。」事實上，台灣粉絲這次採取「海龜式追星」的策略，就算在路上捕捉成員，也絕對不靠近、不打擾、不隨意洩漏行程，讓BTS可以自由地享受閒暇時間在高雄觀光，這項策略不僅讓海外粉絲都超佩服，就連BTS都在直播上直呼超感動，V還在演唱會甜讚：「你們真的好不一樣。」