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選戰倒數4天，台北市長蔣萬安今（24）日開始連續三天和藍營小雞車掃，首站就選在北市松信區，外界關注他和日前對他施政多有指教的北市議員秦慧珠是否會上演世紀大和解。兩人最終淺淺握手，但面對媒體詢問能否再來一次，她連忙揮手說今天不是主角，不過一旁的議長戴錫欽隨即救場，「再握一次」、松信立委徐巧芯也秒拉蔣萬安的手和5名議員候選人的手集氣，6人一起高喊「我喊國民黨，大家喊勝利、勝利、勝利」，展現團結企圖心。蔣萬安今受訪時被問到，今天有特別想跟秦慧珠說什麼，會不會上演和解？他說跟秦姐沒有什麼啊，現在就是團結的時刻，選舉剩最後四天，就是大家一起全力拚年底的勝選。媒體追問秦慧珠就在旁邊，要不要握個手或來個世紀的愛的抱抱，蔣萬安，「我們一直都有互動啊，沒有問題啊」。受訪結束後，蔣萬安也走到一旁和5名國民黨市議員互動，議長戴錫欽也讓出位子給蔣萬安，讓蔣和秦慧珠肩並肩、握手展現團結。