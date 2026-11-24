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輝達昨（23）日晚間宣布黃仁勳正式回任執行長，消息一出，輝達股價暴漲31.48%，台指期夜盤一度攻上漲停，今（24）日台股早盤更有超過600檔個股亮燈漲停。先前黃仁勳因婚外情風波請辭，就有股民特地到台南祀典武廟替他點月老燈，祈求斬斷爛桃花，目的不是挽救他的婚姻，而是「祈求挽救台股供應鏈」。據網友分享，點燈約6小時後，黃仁勳便公開表態願意重返輝達，如今不僅順利復職，股市也跟著大漲，時間上的巧合讓不少網友笑稱：「第一次看到比國安基金還猛的！」台南祀典武廟近日多了一盞寫著黃仁勳名字及生辰的月老燈，替他點燈的並非親友，而是一名素不相識的台灣民眾。由於祀典武廟的月老以斬爛桃花聞名，加上黃仁勳捲入婚外情風波後請辭輝達執行長，連帶衝擊全球科技股，因此這名民眾特地前往廟裡替他點燈，祈求斬斷爛桃花，背後的心願是「挽救台股供應鏈」。據Threads網友轉述，廟方也證實曾有民眾前來詢問，是否能替不認識的人點燈。據網友分享，月老燈點亮約6小時後，黃仁勳就發文，坦承自己在私人生活中犯下嚴重錯誤，並表示若董事會認為他的回歸符合各方利益，他願意重返執行長職位；昨天輝達董事會就正式宣布黃仁勳復職，消息一出，輝達股價大漲31.48%，台指期夜盤一度狂飆3665點、攻上漲停，今日台股早盤更有超過600檔個股亮燈漲停。這段巧合也讓點燈一事在Threads引發熱議，網友笑稱：「第一次看到比國安基金還猛的」、「老黃如果有復職餐會，你得坐主桌。」這篇貼文也吸引2.4萬人按讚，留言區也掀起一波台灣民間信仰的討論，不少人笑說：「台灣的月老越來越忙了，要搶票、牽姻緣、斬桃花，還要顧股市」、「科學的盡頭是玄學，玄學的盡頭是經濟學」、「外國人發現台積電用乖乖在鎮壓、月老挽救輝達，不知道會怎麼想。」另有網友分享，日前到行天宮參加法會，前方信眾竟拿著一片綠油油的股市手機畫面，不斷向恩主公祈求，笑稱台灣神明的業務範圍如今都要管到美國去了。黃仁勳本月8日坦承對妻子不忠，婚外情對象為新加坡企業前高階主管黃樂（Alice Huang），隨後又被外媒爆料疑似涉及其他婚外情，對象包含輝達醫療保健副總裁鮑威爾（Kimberly Powell）、身分尚未公開的女性員工等小四小五，但相關傳聞尚未獲當事人證實。黃仁勳之後主動請辭輝達執行長，全球科技股也受到波及，台股連日重挫跌停，沒想到短短11天後，他就宣布復職，再度帶動全球科技股強勢反彈，台股也迎來數百檔個股同步漲停的罕見盛況。