部分上班族公司電腦無法安裝軟體時，就會使用「LINE網頁版」，但LINE官方今（24）日正式發布公告，宣布因應服務營運方針調整，Chrome版及Whale版LINE將於2027年1月26日（二）正式結束提供服務。距離停用倒數僅剩約2個月，官方也同步釋出替代方案，提醒用戶提早轉移。
數度踩煞車！電腦版補齊無障礙功能成退場關鍵
LINE網頁版先前就曾傳出退場消息，官方原訂於2025年9月22日終止Chrome網頁版服務，但當時因視障族群高度仰賴網頁版搭配讀屏工具操作，加上大批無法在公司電腦安裝軟體的上班族強烈反彈，讓官方數度踩煞車暫緩。
今年11月LINE電腦版（26.6.0以上版本）正式上線「螢幕閱讀器」無障礙功能，全面支援Windows、macOS內建閱讀器，以及Windows環境下的NVDA工具，順利解決視障用戶的轉移門檻。隨著最後一塊拼圖補齊，官方也在今日正式拍板，確定於2027年1月26日讓Chrome版及Whale版LINE功成身退。
公司不能裝軟體靠「這4招」自救
LINE官方表示今後若希望繼續於追加裝置上使用LINE服務，建議改用以下3種官方管道：
1.一般用戶首選：LINE電腦版（Windows／Mac）
若公司電腦允許安裝軟體，直接下載電腦版功能最完整，支援本機訊息紀錄、語音與視訊通話、LINE社群，更新至最新版後也已內建無障礙語音報讀與快捷操作。
2.Mac＋iPhone族：iPhone鏡像輸出
免在電腦安裝LINE，直接透過Mac操作手機畫面並收發訊息。需注意硬體須為Apple Silicon晶片，且系統更新至macOS Sequoia 15與iOS 18以上版本。
3.Windows＋Android族：Windows「手機連結（Phone Link）」
透過Windows內建的「手機連結」與Android手機配對，就能在電腦側邊欄即時接收LINE通知，並直接用鍵盤打字回覆，不用一直低頭看手機。
4.公司權限全鎖死：平板當作第二螢幕
若公司電腦全面禁止安裝軟體也禁用手機連結，最乾脆的方法就是善用LINE支援「手機＋平板」同時登入的特性，直接將iPad或Android平板架在桌旁獨立收發訊息，徹底避開公司電腦限制。
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LINE網頁版先前就曾傳出退場消息，官方原訂於2025年9月22日終止Chrome網頁版服務，但當時因視障族群高度仰賴網頁版搭配讀屏工具操作，加上大批無法在公司電腦安裝軟體的上班族強烈反彈，讓官方數度踩煞車暫緩。
今年11月LINE電腦版（26.6.0以上版本）正式上線「螢幕閱讀器」無障礙功能，全面支援Windows、macOS內建閱讀器，以及Windows環境下的NVDA工具，順利解決視障用戶的轉移門檻。隨著最後一塊拼圖補齊，官方也在今日正式拍板，確定於2027年1月26日讓Chrome版及Whale版LINE功成身退。
LINE官方表示今後若希望繼續於追加裝置上使用LINE服務，建議改用以下3種官方管道：
- 智慧手機版LINE（Android）
- 電腦版LINE（Windows／Mac）
- 平板電腦版LINE（iPad／Android平板電腦）
1.一般用戶首選：LINE電腦版（Windows／Mac）
若公司電腦允許安裝軟體，直接下載電腦版功能最完整，支援本機訊息紀錄、語音與視訊通話、LINE社群，更新至最新版後也已內建無障礙語音報讀與快捷操作。
2.Mac＋iPhone族：iPhone鏡像輸出
免在電腦安裝LINE，直接透過Mac操作手機畫面並收發訊息。需注意硬體須為Apple Silicon晶片，且系統更新至macOS Sequoia 15與iOS 18以上版本。
3.Windows＋Android族：Windows「手機連結（Phone Link）」
透過Windows內建的「手機連結」與Android手機配對，就能在電腦側邊欄即時接收LINE通知，並直接用鍵盤打字回覆，不用一直低頭看手機。
4.公司權限全鎖死：平板當作第二螢幕
若公司電腦全面禁止安裝軟體也禁用手機連結，最乾脆的方法就是善用LINE支援「手機＋平板」同時登入的特性，直接將iPad或Android平板架在桌旁獨立收發訊息，徹底避開公司電腦限制。