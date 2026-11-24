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▲好市多黑五ARIEL極致雙效抗菌洗衣精6入組，原價899元、特價689元，現省210元。（圖／記者周淑萍攝）

▲好市多Costco2026年黑五Black Friday黑色購物節，明天11月24日Day2特價清單公布。（圖／翻攝自好市多FB）

好市多（Costco）黑色購物節第二天優惠來了，今（24）日持續推出多款限時優惠商品，從3C家電、生活照明到居家用品都有折扣，其中伊萊克斯無線吸塵器現省5250元、LG蒸氣電子衣櫥折價8000元，另外還有國際牌18公升變頻除濕機、飛利浦吸頂燈、洗脫烘衣機及寶可夢晚安褲等商品同步降價。《NOWNEWS》整理好市多黑五第二天特價商品亮點，折價金額及必買品項，持續更新中。◾HOTEL GRAND 雙人白羽絨被，原價3599元、特價2599元，折價1000元◾ARIEL 極緻雙效洗衣精補充包，原價899元、特價689元，折價210元◾MAMY POKO 滿意寶寶 寶可夢晚安褲 男孩L號 男孩XL-XXL 女孩L號 女孩XL-XXL，原價1245元、特價989元，折價256元◾HADA LABO 肌研極潤完美多效凝露，原價729元、特價569元，折價160元◾NEXXUS 礦物純淨蓬鬆護髮乳，原價569元、特價419元，折價150元◾PANASONIC 國際牌變頻除濕機18公升，原價16499元、特價14749元，折價1750元◾ELECTROLUX 伊萊克斯微波爐 20公升 EMM20K26B，原價2189元、特價1539元，折價650元◾ORAL-B 歐樂B 微震科技電動牙刷 IO 3，原價5599元、特價4429元，折價1170元◾OSRAM 歐司朗晶燦搖控吸頂燈，原價2699元、特價1949元，折價750元◾INFINITY X1 充電感應式櫥櫃燈3入，原價899元、特價699元，折價200元◾PHILIPS 飛利浦調光調色吸頂燈，原價6599元、特價4899元，折價1700元◾ELECTROLUX 伊萊克斯集塵無線吸塵器 EFP92715SW，原價16989元、特價11739元，折價5250元◾RECOLTE 電動食物處理機(有線版)，原價1479元、特價1169元，折價310元◾ELECTROLUX 11/7KG蒸氣滾筒洗脫烘衣機 EWW1123P5WC，原價24999元、特價18999元，折價6000元◾LG WIFI 蒸氣電子衣櫥 E523IR，原價37799元、特價29799元，折價8000元好市多黑五購物節時間：11月23日至12月6日營業時間：黑鑽會員每天上午7時30分即可優先入場，金星及商業會員則於上午8時30分開放入場