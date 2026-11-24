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T1經典逆轉劇本 從開局不利到發表勝利感言

▲《英雄聯盟》T1戰隊比賽中經常先陷入劣勢，卻能在看似毫無勝算的情況下找出機會取勝。（圖／取自LoL Esports flickr）

NVDA版T1劇本神反轉 黃仁勳一路逆風最後全票復職

▲黃仁勳曾與T1傳奇選手Faker同框，且一起展示簽名版、抽出價值百萬的RTX 5090顯示卡。（圖／T1）

黃仁勳早與T1結緣 曾親訪基地送RTX 5090給Faker

電競圈經典迷因「T1劇本」竟在科技圈真實上演！輝達創辦人黃仁勳近期因個人爭議辭去執行長等職務，一度遭董事會拒絕回鍋，沒想到短短不到2周就迎來大逆轉，11月23日董事會全票通過恢復職務，從開局不利、敗局已定到重新登上執行長大位，完整劇情讓網友直呼根本是黃仁勳版「T1發表勝利感言」。這套「T1循環」原本是《英雄聯盟》玩家用來形容Faker效力的戰隊T1在比賽中經常先陷入劣勢，卻能在看似毫無勝算的情況下找出機會，最後逆轉奪勝的過程，尤其T1近年多次在世界大賽上演絕境翻盤，「T1開局不利→T1昏招頻出→T1陷入苦戰→T1垂死掙扎→T1全盤崩潰→T1敗局已定→T1發表勝利感言」這套劇本廣為流傳，甚至成為粉絲調侃戰隊的經典迷因。如今網友將這套劇本搬到黃仁勳身上，改編成「NVDA開局不利→NVDA醜聞連環爆→NVDA創辦人遭迫退→NVDA董事會拒絕回鍋→NVDA接班陷入僵局→NVDA敗局已定→NVDA宣布黃仁勳重返執行長，董事會全票通過」，每個階段都意外對上近期輝達的人事風波，尤其最後一幕更是神來一筆。回顧整起事件，黃仁勳11月12日因個人爭議辭去輝達總裁、執行長及董事職務，輝達董事會當時接受辭呈，並未立即同意讓他回鍋，外界也開始關注這家AI晶片巨頭接下來由誰接掌，沒想到，事情在短短不到2周內出現戲劇性轉折，黃仁勳與董事會經過多次討論後，董事會於11月23日一致通過恢復他的全部職務。有趣的是，黃仁勳過去也和T1有過交集，2026年6月5日，黃仁勳訪問南韓時，抵達首爾後的第一站就前往T1經營的電競網咖「T1 Base Camp」，親自與《英雄聯盟》傳奇選手Faker，及Doran、Oner、Peyz、Keria等5名戰隊成員見面。當時黃仁勳還送上附有親筆簽名的GeForce RTX 5090顯示卡，Faker則回贈T1簽名周邊，雙方也一起合照。黃仁勳過去更曾公開表示，若沒有PC遊戲、網咖與電競產業，就不會有今天的輝達。如今網友將他與T1的這段淵源重新連結，套用經典「T1劇本」，也讓這則跨界迷因更添話題性。