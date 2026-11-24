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2027年WBSC世界棒球12強賽最後一波資格賽將於11月26日在中國廣東中山點燃戰火，然而擁有主場優勢的地主中國隊，賽前熱身賽卻接連踢到大鐵板。繼首場熱身賽以1：3不敵世界排名第15的尼加拉瓜後，中國隊在第二場熱身賽投手群再度失守，全場被尼加拉瓜狂掃11支安打、最終以3：8慘敗，熱身賽苦吞對戰2連敗，也讓外界對中國隊在正式賽「4搶2」的突圍前景更加憂心。提前抵達中國適應當地環境的尼加拉瓜，在資格賽開打前的最後一場熱身賽敲出11支安打灌進8分。尼加拉瓜打線在首局便發動猛攻，由蒙特阿爾托（Luis Montealto）轟出兩分砲先馳得點。隨後阿萊格里亞（Benjamín Alegría）單場猛打賞貢獻3安打、3打點，埃斯皮諾薩（Aldo Espinoza）也敲出雙安進帳2打點，徹底撕裂中國隊防線。投手方面，尼加拉瓜先發投手貝穆德斯（Danilo Bermúdez）主投3局僅被敲出1支安打無失分，完美封鎖中國打線，隨後牛棚車輪戰也穩穩守住戰果，終場以8：3完成熱身賽2連勝。尼加拉瓜此次集結了12名曾征戰世界棒球經典賽（WBC）的好手，總教練吉多（Sandor Guido）賽前才謙虛表示球隊並非靠猛烈長打取勝、而是注重守備與細節，不料打線在熱身賽便展現驚人破壞力，成為晉級12強正賽的大熱門。本屆12強賽首度擴編至16支球隊，中山資格賽將由尼加拉瓜（世界第15）、捷克（世界第16）、中國（世界第18）與英國（世界第20）進行單循環賽「4搶2」，前兩名才能取得2027年12強正賽門票，與台灣、日本、美國等勁旅會師。對從未打過12強會內賽的中國隊而言，熱身賽連兩戰敗給尼加拉瓜無疑是一大警訊。根據大會公布賽程，中國隊在11月26日至28日連續三天皆被安排在晚間18點30分出賽，首戰就要強碰剛來台與台鋼雄鷹交流暖身完畢的捷克，次戰對決英國，壓軸戰則將再度交手熱身賽連勝他們的尼加拉瓜，若投手群與打擊火力無法在兩天內及時回穩，在家門口恐面臨遭到淘汰的危機。