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受美股科技股大漲及輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳重掌公司消息激勵，台股今（24）日迎來強勢反彈，加權指數今天以39148.91點開出，上漲2337.02點，漲幅6.35%；盤中一度衝上40180.38點，上漲3368.49點，漲幅約9.15%，展現強勁反彈氣勢，上市、上櫃市場掀起漲停潮。據盤中統計，上市有299家、上櫃257家亮燈漲停，合計556家，電子、半導體及AI相關供應鏈成為盤面焦點。櫃買指數早盤也同步走高，顯示買盤不只集中在大型權值股，中小型股同樣受到資金青睞。美股科技股強彈後，台股今天開盤即出現明顯跳空上漲，台積電等大型權值股走強，也帶動相關電子族群跟進。從上市櫃漲停家數觀察，買盤擴散至不同規模個股，市場呈現跌深反彈與資金回流的現象。興櫃市場同樣出現強勁漲勢。截至上午9時20分，興櫃已有116檔股票漲幅超過10%，約占興櫃全體股票3成，另有多檔個股漲幅超過4成，成為這波台股反彈中另一個值得關注的市場焦點；從產業分布來看，興櫃半導體類股表現最突出，41檔掛牌股票中，有31檔漲幅超過10%，占比超過7成；其次為生技類股，有20檔漲幅超過10%，光電族群有15檔，電子零組件則有12檔，顯示這波資金買盤並非只集中在單一產業，不過，興櫃股票沒有漲跌幅限制，價格波動可能較上市、上櫃股票更為劇烈。