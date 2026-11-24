輝達創辦人黃仁勳下台僅12天火速重返執行長大位，激勵輝達股價狂飆31%至165.05美元，台指期夜盤一度衝上4萬點漲停！摩爾投顧投資長郭哲榮興奮喊出「1121多頭歸隊」，預言今（24）日台股有望大漲2000點甚至碰漲停，並點名台積電（2330）、0050、欣興（3037）等14檔指標股值得留意。
🟡預言台股今可望碰漲停，喊台股五萬台積三千
黃仁勳確定復職輝達執行長後，郭哲榮第一時間發文直呼一切預告在前，並指自己早就預測回任消息將帶動台股大漲2000點甚至碰漲停。針對年底台股5萬點的「雞排賭局」，他直言自己和黃仁勳一樣絕不認輸，更激動高喊「台股5萬點、台積3000元，現在賣就輸了，命一條拚就對了」，引來網友直呼「一戰封神」。
郭哲榮也透過IG影片分析，若美伊與烏俄戰事能在12月前底定，台股更有望邁向5萬點。選股方面，他認為台積電（2330）昨（23）日一度跌破2000元已是絕佳買點，元大台灣50（0050）百元以下亦可進場；欣興（3037）具飆股潛力，健鼎（3044）、聯發科（2454）、智原（3035）、精材（3374）、帆宣（6196）、環球晶（6488）、中美晶（5483）、台勝科（3532）、華新科（2492）、聯電（2303）與世界先進（5347）也值得留意。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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黃仁勳確定復職輝達執行長後，郭哲榮第一時間發文直呼一切預告在前，並指自己早就預測回任消息將帶動台股大漲2000點甚至碰漲停。針對年底台股5萬點的「雞排賭局」，他直言自己和黃仁勳一樣絕不認輸，更激動高喊「台股5萬點、台積3000元，現在賣就輸了，命一條拚就對了」，引來網友直呼「一戰封神」。
郭哲榮也透過IG影片分析，若美伊與烏俄戰事能在12月前底定，台股更有望邁向5萬點。選股方面，他認為台積電（2330）昨（23）日一度跌破2000元已是絕佳買點，元大台灣50（0050）百元以下亦可進場；欣興（3037）具飆股潛力，健鼎（3044）、聯發科（2454）、智原（3035）、精材（3374）、帆宣（6196）、環球晶（6488）、中美晶（5483）、台勝科（3532）、華新科（2492）、聯電（2303）與世界先進（5347）也值得留意。
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