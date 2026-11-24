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▲沈伯洋今展開傳統車掃，首戰選在中正萬華區出發。（圖／記者朱永強攝）

民進黨台北市長候選人沈伯洋昨公布選前之夜規劃，選在台北市議會前仁愛路四段舉行「你的市長沈伯洋-市民之夜」。對於選前之夜有什麼驚喜，沈伯洋今（24）日受訪表示，「我們驚喜有蠻多的，所以請大家可以期待」，希望大家能到現場參加。沈伯洋今展開傳統車掃，首戰選在中正萬華區出發，談及與先前「台北大洋流」車掃不同之處，沈伯洋受訪時表示，之前的車掃會請大家認領路段，並在終點時邀請大家聽政見，而傳統的車掃比較像是提醒大家週六要投票，所以這次車掃在速度上，會比之前稍微快一些，也盡量避開上下班時段，快速地通過各個商家、跟大家揮手，如果大家剛好有空走出來，可以稍微跟他們互動，提醒大家週六一定要記得出門投票。媒體關注，蔣萬安23日車掃時有控制燈號、遇到車禍等，沈伯洋在安全方面有無因應措施？沈伯洋回應，他們一直以來都沒有做燈號控制，「最主要原因也是因為，我們好像也不能做燈號的控制」，主要都是由志工、警察同仁們不斷地提醒人行道的民眾不要往外溢出、後面不要跟車，過去6場車掃都是這樣做，這次也還是會一樣，以大家的安全作為最重要的考量。針對選前之夜規劃，沈伯洋表示，團隊最早也想要借凱道，但凱道完全沒有辦法借到，北市府那邊也有想過，但市府路團隊也搶不到，所以在整個規劃設計上會有比較多困難，不過後來還是使用了市府再往前的仁愛路這一塊，因為還是需要設計行車、醫療通道等，團隊也是規劃到一定程度才對外公布。至於有什麼驚喜？沈伯洋神秘說，「我們驚喜有蠻多的，所以請大家可以期待，希望大家能來現場」，團隊也擔心大家都返鄉投票了，選前的「市民之夜」會沒有什麼人，希望大家能夠來現場，「拜託大家能參加一下」。