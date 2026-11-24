韓國人氣網路漫畫平台 BOMTOON 推出黑色星期五優惠，於11月23日至25日舉辦「World Drop 50% CoinBack」活動，購買15部指定連載作品，就能獲得50%點券回饋，還加碼推出「100%購買再抽好禮」，總共抽出110名幸運讀者。不過，50%回饋不代表直接半價，究竟怎麼儲值、買漫畫才划算？《NOWNEWS今日新聞》整理黑五優惠時間、3種購買試算及抽獎辦法。
BOMTOON黑五50%點券回饋開跑！15部漫畫限時優惠
根據BOMTOON官方活動公告，第一波「World Drop 50% CoinBack」活動從11月23日至25日登場，購買15部指定連載作品，就能獲得50%點券回饋，其中包括《Flashlight》、《Backlight》等熱門漫畫。回饋計算採小數點無條件進位，例如官方以購買《白夜的花路》11話為例，可獲得 17C 回饋點券。要注意的是，這並非結帳直接打五折，而是在購買後返還部分點券，讓讀者留待後續追漫使用。
另外，BOMTOON今年黑色星期五分成3波活動，第一波為11月23日至25日，第二波為11月26日至28日，第三波則是11月29日至30日。由於後續還有兩波優惠，建議讀者先整理追漫清單，確認想買的作品是否列入指定名單，再決定儲值金額，不一定要在第一波就將點券全部花完。
BOMTOON怎麼買最划算？3種儲值試算 買齊漫畫還能抽獎
以一部尚有84話未購買、每話3C的漫畫為例，全部解鎖需要252C，若適用50%回饋活動，就能拿回126C。究竟怎麼買最划算？如果本來就有大量漫畫想追，建議搭配10%儲值優惠，一次買齊指定話數，再把126C回饋點券用於後續閱讀。以讀者分享的試算方式計算，購買252C約需764元，扣除126C回饋點券的估算價值後，淨成本約382元；相較之下，特殊優惠儲值搭配2C特價，換算成本約456元，一般10%儲值優惠補足所需點券則約510元。不過，382元並非實際付款金額，而是將回饋點券視為未來可用價值後的結果，因此這種買法適合確定還會繼續追漫的讀者；如果只是想買完眼前的作品、不打算繼續消費，就不必為了回饋額外儲值。
除了購買漫畫享回饋，BOMTOON還推出「100%購買再抽好禮」活動，參加時間同樣為11月23日至25日。讀者只要前往 BOMTOON 官方 Facebook 或 X 活動貼文，在留言區附上指定作品「100%購買」截圖，再轉推或分享活動貼文，即可取得抽獎資格。獎品包括10名限量周邊禮包，以及30C點券20名、20C點券30名、10C點券50名，總共110個中獎名額。
不過，想參加抽獎的讀者要特別注意，必須完成指定作品100%購買，並依照官方要求上傳截圖及分享貼文，並非只要購買任意話次就能參加。至於50%回饋點券，若後續沒有其他漫畫需要解鎖，實際省下的金額也可能不如預期，建議先確認點券使用期限及自身閱讀需求，避免為了優惠一次儲值太多。
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根據BOMTOON官方活動公告，第一波「World Drop 50% CoinBack」活動從11月23日至25日登場，購買15部指定連載作品，就能獲得50%點券回饋，其中包括《Flashlight》、《Backlight》等熱門漫畫。回饋計算採小數點無條件進位，例如官方以購買《白夜的花路》11話為例，可獲得 17C 回饋點券。要注意的是，這並非結帳直接打五折，而是在購買後返還部分點券，讓讀者留待後續追漫使用。
另外，BOMTOON今年黑色星期五分成3波活動，第一波為11月23日至25日，第二波為11月26日至28日，第三波則是11月29日至30日。由於後續還有兩波優惠，建議讀者先整理追漫清單，確認想買的作品是否列入指定名單，再決定儲值金額，不一定要在第一波就將點券全部花完。
以一部尚有84話未購買、每話3C的漫畫為例，全部解鎖需要252C，若適用50%回饋活動，就能拿回126C。究竟怎麼買最划算？如果本來就有大量漫畫想追，建議搭配10%儲值優惠，一次買齊指定話數，再把126C回饋點券用於後續閱讀。以讀者分享的試算方式計算，購買252C約需764元，扣除126C回饋點券的估算價值後，淨成本約382元；相較之下，特殊優惠儲值搭配2C特價，換算成本約456元，一般10%儲值優惠補足所需點券則約510元。不過，382元並非實際付款金額，而是將回饋點券視為未來可用價值後的結果，因此這種買法適合確定還會繼續追漫的讀者；如果只是想買完眼前的作品、不打算繼續消費，就不必為了回饋額外儲值。
除了購買漫畫享回饋，BOMTOON還推出「100%購買再抽好禮」活動，參加時間同樣為11月23日至25日。讀者只要前往 BOMTOON 官方 Facebook 或 X 活動貼文，在留言區附上指定作品「100%購買」截圖，再轉推或分享活動貼文，即可取得抽獎資格。獎品包括10名限量周邊禮包，以及30C點券20名、20C點券30名、10C點券50名，總共110個中獎名額。
不過，想參加抽獎的讀者要特別注意，必須完成指定作品100%購買，並依照官方要求上傳截圖及分享貼文，並非只要購買任意話次就能參加。至於50%回饋點券，若後續沒有其他漫畫需要解鎖，實際省下的金額也可能不如預期，建議先確認點券使用期限及自身閱讀需求，避免為了優惠一次儲值太多。