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黃仁勳回歸輝達！「鈕祜祿甄黃」回宮變迷因太好笑

當時甄嬛在劇中就有經典台詞：「剛入宮的甄嬛已經死了，皇上你忘了，是您親手殺了她，臣妾是鈕祜祿甄嬛。」

▲鈕祜祿甄黃回宮！不少網友魔改《後宮甄嬛傳》熹妃回宮，直言「嬛仁勳已死，現在是鈕祜祿甄黃，非常有趣。（圖/Threads）

「剛創立輝達的嬛仁勳已經死了，董事會別忘了，是您們逼我下台的，臣妾現在是鈕祜祿甄黃。」

黃仁勳梗圖瘋傳！「猜接班人是誰」：哈哈還是我

還有黃仁勳本來離職後問大家：「來猜猜看接班人是誰？」結果打開頭套後發現還是黃仁勳自己

▲黃仁勳回歸梗圖，引用《康熙來了》經典橋段，表示：「我又回來了康永哥。」（圖/Threads）

▲黃仁勳回歸梗圖：猜猜看接班人是誰，結果打開頭套發現還是自己。（圖/Threads）

▲黃仁勳回歸梗圖引用《玫瑰瞳鈴眼》劇照，表示：「我一定要把今天股市操到乒乒乓乓。」（圖/Threads）

▲黃仁勳梗圖：「不要再住公園了，我帶你回家。」（圖/Threads）

AI晶片龍頭輝達（Nvidia）日前才宣稱不可能讓創辦人黃仁勳回歸，沒想到幾天後竟然政策大轉彎，23日宣布黃仁勳重新回鍋擔任執行長，輝達股價噴飛暴漲33%，同時帶動台股多檔漲停，被譽為是能影響全球股市的「那個男人」。然而在黃仁勳正式回歸之後，社群也出現非常多AI製成的梗圖，其中最有趣的包括「猜猜看接班人是誰，還是我」、「嬛仁勳已死，現在是鈕祜祿甄黃」等，不少人都存起來瘋傳給親朋好友，黃仁勳旋風再度刮起。黃仁勳日前被爆出多起婚外情，其中一名對象被美國當局懷疑是中國間諜黃樂，最後黃仁勳也配合調查引咎辭職，原本輝達宣稱黃仁勳的回歸沒有可能性，但卻在23日出現大反轉，輝達董事會主席瓊斯（Harvey Jones）在最新聲明中表示，「董事會相信黃仁勳是領導輝達的不二人選，讓他復職最符合我們股東、員工、合作夥伴與客戶的最大利益。」黃仁勳的回鍋，讓社群瞬間暴走式討論，短短不到一小時光是Threads上「黃仁勳回鍋輝達」的標籤就超過2000則貼文，梗圖更是滿天飛，記者個人最喜歡的就是引用名劇《後宮甄嬛傳》的劇情製作的梗圖，當時甄嬛從凌雲峰回宮，後來為了平息前朝對「廢妃回宮」的爭議，雍正帝便為她改名「鈕祜祿氏」，封為熹妃，如今黃仁勳重新回鍋，有網友就將其台詞以及甄嬛傳畫面製作成黃仁勳版本表示：甚至還有人做成影片版本，雍正帝是由川普飾演，皇后娘娘則是馬斯克，真的是笑翻許多資深的甄嬛迷。除此之外，還有很多超級搞笑的梗圖連發，像是黃仁勳伸出手表示：「別再住公園了，我帶你回家」；；也有引用《玫瑰瞳鈴眼》的劇照AI改圖表示：「我一定要把今天股市操到乒乒乓乓」，還有引用康熙來了Melody經典片段魔改的：「我又回來了，康永哥」等，真的相當的有趣。不過雖然黃仁勳回歸，但輝達董事會也有但書表示，雖然歡迎這位前執行長回歸，但內部的相關調查仍在持續進行中，並強調「黃仁勳全力支持這項調查，並承諾會積極配合」。這樣的折衷安排，讓輝達既能找回這位掌舵多年的靈魂人物，同時又能針對他先前離職所牽涉的國安與合規疑慮，維持一定程度的監督。