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黃仁勳概念股吃補 矽光子、高階電材「舞照跳」

回歸到4萬4000「起跌點」 部分AI利空未消散

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳離職11天後，昨（23）日重新回歸執行長職位，台股今（24）日也應聲大漲，大盤重返4萬點以上，許多個股也出現漲停。啟發投顧分析師白易弘受訪表示，過去因為黃仁勳受傷最深的概念股，矽光子、高階電子材料等均出現漲停，預估黃仁勳回歸後，市場疑慮消散，可望回歸到黃仁勳離職前的4萬2000點至4萬4000點左右。截至10時10分，台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）均接近漲停，除了科技股吃香，如「台塑四寶」、塑橡膠類股均出現大漲趨勢。白易弘接受《NOWNEWS》訪問表示，矽光子、高階的電子材料等「黃仁勳概念股」在先前修正比較大，包括台光電（2383）、台燿（6274）、聯茂（6213）都面臨修正，很大原因是黃仁勳離開後，市場擔心未來AI 產業，尤其是在高階發展會腳步放緩，連動到這些企業影響。如今黃仁勳昨日回歸，大家確認黃仁勳路線不會調整，接下來馬照跑、舞照跳，這些產業疑慮也有望回歸到正向期望值，漲勢就會比較凶猛。針對台股整體狀況，他表示黃仁勳在11月12日宣布辭去輝達執行長，當時股價開始出現回撤，一路從4萬4000點、4萬5000點修正近1萬點，最低來到3萬5000點，這段期間基本面並未改變，持續下跌是來自對於未來信心不足。他認為，這次回歸後，至少有機會反彈回4萬2000點月線，甚至可以回到4萬4000點的「起跌點」。但他也提醒，黃仁勳離職前，市場對於AI就有資本支出、民主黨大勝加強對AI資料中心監管等利空存在，這部分也不會消除，「但是以產業的發展來講，至少對於台廠來講跟輝達的合作不變。」