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川普出手救黃仁勳！派范斯密談 兩大保證讓董事會點頭

川普親自確認沒涉晶片走私 輝達承諾設法遵長

中國間諜疑雲尚未落幕 川普政府內部立場分歧

川普自豪救回黃仁勳 直呼「從沒看過股價這樣漲」

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳遭撤換執行長職務僅11天後，週一（23日）戲劇性重返公司掌舵，背後竟是美國總統川普親自出手斡旋。《紐約時報》披露，川普眼見輝達股價持續下跌，決定派出副總統范斯（JD Vance）與黃仁勳及輝達董事會私下協商，並向董事會提供「黃仁勳不構成國安威脅」及「沒有涉及違法行為的證據」兩大保證，最終促成董事會態度逆轉，讓原本遭拒絕回任的黃仁勳成功復職。根據《紐約時報》報導，川普上週結束中國行程返回華府後，眼見美國股市週五（20日）持續下挫，更加堅定讓黃仁勳重返輝達的想法。川普隨後指示與矽谷科技圈關係密切的副總統范斯，直接與黃仁勳接觸，並協助說服輝達董事會改變立場。知情人士透露，范斯週末私下與黃仁勳會談，並設法為董事會取得兩項關鍵保證：在國家安全方面，川普政府不認為黃仁勳重返輝達會對美國國家安全構成威脅；在刑事責任方面，美國政府目前沒有證據顯示黃仁勳涉及違法行為，也未面臨刑事起訴。這兩項保證成為董事會重新考慮黃仁勳回任的重要條件。報導指出，整個協商過程高度保密，僅有川普政府及輝達內部極少數高層知情。到了週日（22日）深夜，雙方終於達成共識，並於週一上午先後由輝達及川普發布聲明，正式宣布黃仁勳回任。川普23日在社群平台發文表示，美國政府沒有理由相信黃仁勳回任會危害國家安全，司法部長也已確認，政府沒有掌握黃仁勳從事違法行為的證據。川普接受《紐約時報》電話訪問時進一步透露，在公開支持黃仁勳前，自己曾向司法部長布蘭奇（Todd Blanche）及國家情報總監克萊頓（Jay Clayton）等高層確認，黃仁勳是否直接涉及晶片走私，並獲得否定答覆。川普強調，如果黃仁勳真的涉及不法，他就不會出面支持。不過，黃仁勳的回任並不代表相關調查已經結束。輝達董事會同意聘任一名法遵長（Chief Compliance Officer），加強公司法規遵循機制，同時持續進行內部調查，黃仁勳也將配合調查。黃仁勳先前因與中國女子黃樂（Alice Huang）的婚外情，以及涉及外國情報行動的疑慮而陷入風暴。《紐約時報》日前揭露，黃樂在與黃仁勳交往期間，持續與中國國家安全部官員保持聯繫。她任職的新加坡公司Megaspeed，也因涉嫌將受美國出口管制的輝達先進晶片走私至中國，遭美國司法部調查。雖然川普政府認為目前沒有證據顯示黃仁勳涉及違法，但相關國安疑慮仍未完全排除。報導指出，川普政府內部對輝達的態度也存在分歧。財政部長貝森特（Scott Bessent）先前曾公開批評美國商務部對晶片出口管制的執行方式，主張加強防堵先進晶片流入中國；商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）則因與黃仁勳關係密切、未積極限制輝達在亞洲銷售晶片而受到批評。如今川普力挺黃仁勳回任，也凸顯白宮在維護科技產業發展與國家安全風險之間的政策矛盾。對於成功促成黃仁勳復職，川普顯得相當滿意。他接受《紐約時報》訪問時表示，自己只是認為黃仁勳應該繼續經營輝達，沒想到會對市場產生如此大的影響。川普說：「我從沒看過這樣的情況，股價正在上漲。」他甚至主動詢問記者：「我昨晚表現得不錯吧？」報導分析，川普長期將輝達的表現與美國經濟前景連結，認為黃仁勳對公司發展不可或缺，也將AI及資料中心投資視為推動美國經濟的重要動力。至於黃仁勳的婚外情爭議，川普坦言自己不會以同樣方式處理，但透露黃仁勳已與妻子羅莉（Lori Huang）解決相關問題。川普表示，若沒有婚外情引發的關注，整起事件原本會更容易處理，還打趣說：「畢竟涉及性，而性比股票更有賣點。」