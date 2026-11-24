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藏壽司：台南南科店11/30開幕優惠！9折連吃14天 滿額贈杯墊

藏壽司「台南南科店」新店開幕優惠

整單9折連吃14天！

免費送杯墊！

藏壽司台南南科店 餐廳資訊

▲藏壽司「台南南科店」11月30日開幕。（圖／藏壽司kurasushi.tw）

熟凍松葉蟹禮盒好評回歸！ 一盒三吃早鳥優惠1997元免運費

▲藏壽司熟凍「松葉蟹禮盒」好評回歸。（圖／藏壽司kurasushi.tw）

▲藏壽司把扭蛋機變成連連抽拉式紅包盒。（圖／藏壽司kurasushi.tw）

藏壽司扭蛋機變「連連抽紅包盒」！2大春節周邊商品

12月10日起開放實體加購的30家指定門市

台南人衝了！日本迴轉壽司「藏壽司」宣布插旗南科生活圈，「台南南科店」11月30日開幕優惠整單結帳9折爽吃14天、滿額贈送KURA和風杯墊。日本新年春節熟凍「松葉蟹禮盒」再度開賣，今年還推出扭蛋機造型「福氣發財連連抽紅包盒」周邊商品，《NOWNEWS今日新聞》整理價格、搶購攻略一次掌握。藏壽司繼台南Focus店、台南中華西路店、台南開元路店及永康永大路店後，宣布在台南開出第5家分店「台南南科店」插旗南科生活圈，11月30日盛大開幕。新店位於台南市新市區復興路，規劃229席寬敞座位，更是藏壽司全台第一家獲得「銀級綠建築」認證的門市。為歡慶新店登場，藏壽司台南南科店祭出兩波開幕限定好康接力放送：◾️11月30日至12月13日，凡到店用餐並完成指定社群任務，即享用餐9折優惠。◾️12月14日起，單筆消費滿1200元，並按讚藏壽司官方Facebook或追蹤官方Instagram，即可免費獲得「KURA和風杯墊」乙個（全店限量300個，送完為止）。地址：台南市新市區復興路866號時間：周一至周五11:00-22:00、周六至周日10:30-22:00開幕：2026年11月30日（一）迎接日本新年，藏壽司春節限定「熟凍松葉蟹禮盒」好評回歸，11月24日起在官方線上商城開賣早鳥優惠。嚴選來自加拿大寒冷海域的松葉蟹腳，經熟凍處理完整保留蟹肉的鮮甜風味。◾️1、食用前一晚先移至冷藏解凍、可於加熱後，品嚐鮮美原味2、搭配蔬菜與火鍋料煮成暖心火鍋3、利用火鍋精華高湯，加入白飯、雞蛋與蟹肉烹煮日式雜炊2026藏壽司「熟凍松葉蟹禮盒」推出1公斤（約5至7肩，限量1,100盒）與2公斤（約10至13肩，限量1,500盒）雙規格，並祭出兩波優惠價，活動期間皆享單盒冷凍宅配免運，預計於2027年1月20日起陸續出貨（春節期間不提供指定配達日）：：1公斤禮盒優惠價1,997元（定價2,219元）；2公斤禮盒優惠價3,977元（定價4,419元）。：1公斤禮盒優惠價2,108元；2公斤禮盒優惠價4,198元。藏壽司今年首度打造兩款結合日本新年傳統與台灣春節習俗的限定周邊，11月24日起於藏壽司官方線上商城開賣（12月1日起陸續出貨，享宅配滿800元、超商取貨滿500元免運），12月10日起更將於全台指定30家門市開放消費不限金額加購：◾️「線上商城優惠價89元、指定門市加購價79元（定價99元，限量1,700個）將發紅包習俗結合藏壽司經典扭蛋機造型，採紙製DIY設計（內含紅包盒1個、存錢膜10張、小卡1張）。將紙鈔放入組裝好的盒中後，只要拉動達摩小卡，鈔票就會從扭蛋盒一張接一張「連連抽」出，趣味十足。◾️「線上商城優惠價468元、指定門市加購價399元（定價520元，限量800個）：以日本新年傳統裝飾為靈感，茅草圈直徑約15公分，融合寶船、鯛魚、稻穗、紅金水引及扇形和紙，並搭配取自品牌名意涵的「開藏納福」字樣，象徵招財進寶與五穀豐收。◾️：想一次收齊注連繩掛飾與紅包盒的藏友，可於官方線上商城搶購限定組合，原價620元、優惠組合價550元（實體門市無販售）。北北基13家：台北館前、三重捷運路、板橋遠科、松江南京、微風松高、中山南西、南港Citylink、新店威秀裕隆、板橋中山遠百、信義ATT、新莊思源、三重集賢路、基隆中正信三桃竹苗5家：竹北文興、新竹巨城、桃園青埔、新竹經國路、頭份運動公園中彰8家：台中惠文路、台中Lalaport、台中福科路、彰化中華西、台中中清路、彰化員林大道、台中崇德、沙鹿中山路南部4家：五福光華、台南中華西、嘉義博愛路、高雄時代大道