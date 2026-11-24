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選戰倒數4天，台北市長蔣萬安今（24）日一連三天陪同藍營議員候選人車掃，不過昨天蔣先和白營候選人個別車掃，被質疑厚此薄彼。松信議員候選人李明璇就坦言，自己沒有時間可以單獨約到市長，也有點小小的羨慕，但沒關係，蔣萬安需要小草的幫忙。蔣萬安被問到是否擔心小雞吃醋，他秒說不會。蔣萬安說，國民黨提名議員候選人競選總部成立，他們也一一到現場參與競總成立造勢或個別行程，在路口也都有掃街。蔣萬安今起一連三天陪同藍營議員候選人車掃，首站就在北市松信區，不過他昨天也才替同選區的白營候選人許甫車掃，更高喊凍蒜，引發關注，更有黨務人士直言「適可而止」。李明璇說，很多人問她市長非常幫忙白營小雞，而她到目前為止，都還沒有時間可以單獨約到市長，但沒辦法，因為沒有成立競選總部，就少了一場可以單獨跟市長同框的機會，可是沒關係，因為藍白合是大家共同努力的目標，最後4天依然靠自己，用自己的節奏跟腳步拚到最後一刻。不過李明璇坦言，有點小小羨慕，但沒關係，蔣萬安很需要小草幫忙，不管是過去反罷免或今年選戰，台北市選情非常危急，希望小草可以把選票全力支持蔣萬安，讓他高票連任。