輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳重返執行長大位，高雄在地美食店家也祭出超狂應援！位於高雄市中正三路的「TonyFoodie 炸雞教父」在Threads兌現承諾，宣布自今天、11月24日起連續三天免費送出共300份美式去骨雞腿排，活動時間、兌換步驟與領取規則一次看。
🟡高雄炸雞教父兌現承諾，300份雞腿排免費吃
主打美式炸雞、飲品與麵食的「TonyFoodie 炸雞教父」，在黃仁勳確定回歸輝達後火速於Threads發文表示：「黃仁勳回歸應援！300片美式雞腿排送給大家！」店家強調「之前承諾過的事情，說到做到」，特別準備300份美式去骨雞腿排請客，並感性喊話：「這300片雞腿排，不只是送吃的，更是送上一份正能量。不管股市如何震盪，我們一起替台灣加油！」貼文發布後立刻吸引大批網友狂刷一排「台灣加油」力挺。
🟡發送時間、兌換方式曝，點指定麵食留言就送
「TonyFoodie 炸雞教父」也完整公布本次300份免費美式去骨雞腿排的發送時段、兌換步驟與領取規定：
活動日期：2026年11月24日（週二）、11月25日（週三）、11月26日（週四），連續3天。
每日發送時段與名額（每日2時段共100組、3天合計300份）：
下午時段：14:00－16:00（限量 50 組）
晚上時段：18:00－20:00（限量 50 組）
免費兌換方式：
現場點購菜單上「藍色字體的麵食系列」。
於店家 Threads 貼文留言區留下四個字：「台灣加油！」（須完成「台灣加油」留言才符合兌換資格）。
符合以上兩項條件，即免費贈送「美式去骨雞腿排」一份。
活動注意事項：
每人限參加、兌換一組，內用與外帶皆可參加。
僅限至現場點餐，不接受電話預購。
每個時段限量 50 組，數量送完即止；活動時段結束後，即使尚有剩餘數量，也不再補發、不接受候補，逾時視同放棄（店家保留活動最終解釋權與調整權利）。
店家地址：高雄市中正三路54號（TonyFoodie 炸雞教父）。
我是廣告 請繼續往下閱讀
主打美式炸雞、飲品與麵食的「TonyFoodie 炸雞教父」，在黃仁勳確定回歸輝達後火速於Threads發文表示：「黃仁勳回歸應援！300片美式雞腿排送給大家！」店家強調「之前承諾過的事情，說到做到」，特別準備300份美式去骨雞腿排請客，並感性喊話：「這300片雞腿排，不只是送吃的，更是送上一份正能量。不管股市如何震盪，我們一起替台灣加油！」貼文發布後立刻吸引大批網友狂刷一排「台灣加油」力挺。
「TonyFoodie 炸雞教父」也完整公布本次300份免費美式去骨雞腿排的發送時段、兌換步驟與領取規定：
活動日期：2026年11月24日（週二）、11月25日（週三）、11月26日（週四），連續3天。
每日發送時段與名額（每日2時段共100組、3天合計300份）：
下午時段：14:00－16:00（限量 50 組）
晚上時段：18:00－20:00（限量 50 組）
免費兌換方式：
現場點購菜單上「藍色字體的麵食系列」。
於店家 Threads 貼文留言區留下四個字：「台灣加油！」（須完成「台灣加油」留言才符合兌換資格）。
符合以上兩項條件，即免費贈送「美式去骨雞腿排」一份。
活動注意事項：
每人限參加、兌換一組，內用與外帶皆可參加。
僅限至現場點餐，不接受電話預購。
每個時段限量 50 組，數量送完即止；活動時段結束後，即使尚有剩餘數量，也不再補發、不接受候補，逾時視同放棄（店家保留活動最終解釋權與調整權利）。
店家地址：高雄市中正三路54號（TonyFoodie 炸雞教父）。
更多「黃仁勳復職」相關新聞。