我是廣告 請繼續往下閱讀

根據《ESPN》統計，詹姆斯自年滿40歲以來，已累積多達72場得分20+的比賽，遙遙領先排名第2、20場的「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）與16場的賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），甚至比NBA歷史上所有其他40歲以上球員的總和（67場）還要多出5場。

賽前高居東區龍頭、正處於5連勝的費城76人，今（24）日在主場迎戰波特蘭拓荒者卻意外踢到鐵板。儘管即將年滿42歲的「詹皇」詹姆斯（LeBron James）轟下本季新高的23分，但76人防線在下半場徹底崩盤，讓拓荒者多點開花，終場76人就以111：128慘敗給拓荒者。連76人隨隊記者瓊斯（Tony Jones）都在比賽中忍不住發文直呼：「76人今晚完全守不住對手，拓荒者在進攻端根本隨心所欲。」此役76人當家球星恩比德（Joel Embiid）因傷高掛免戰牌，所幸布朗（Jaylen Brown）傷癒復出並與詹姆斯、馬克西（Tyrese Maxey）攜手先發。上半場雙方打得難分難解，詹姆斯裡應外合展現極佳效率，半場結束兩隊戰成平手；全場詹姆斯出賽30分鐘，13投8中、三分球5投4中，高效率攻下本季個人新高的23分，外帶6籃板與3助攻。值得一提的是，這已是詹姆斯連續第3場比賽得分突破20大關。無奈詹姆斯的逆齡演出仍無法挽救球隊潰敗的命運。易籃再戰後，拓荒者前鋒阿夫迪亞（Deni Avdija）火力全開，全場19投12中狂砍31分、7助攻，加上利拉德（Damian Lillard）與霍勒迪（Jrue Holiday）雙雙攻下18分、替補奇兵亨德森（Scoot Henderson）貢獻17分，以及中鋒克林根（Donovan Clingan）繳出15分、18籃板的雙十成績單，拓荒者在第三節末段拉開雙位數差距後，第四節更一度將領先擴大至22分。眼看球隊防守端形同虛設，76人隨隊記者瓊斯在第4節便提前發文感嘆：「這場比賽已經接近舉白旗投降了……76人被打得落花流水。」反觀76人除了詹姆斯之外，布朗受困犯規麻煩拿下20分，馬克西雖有22分進帳但三分球7投僅2中、正負值-23全場最低，最終76人只能眼睜睜看著5連勝在主場畫下句點。