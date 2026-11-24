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LINE通知突失靈！訊息不跳、來電沒聲音 網友曝3招暫時自救

▲LINE近期疑似發生通知異常，Android、iPhone用戶都有人反映訊息不跳提醒，甚至來電也不會響，必須自行開啟App才能查看。（圖／記者陳明中攝）

LINE近期疑似發生通知異常，不少用戶反映，手機明明收到新訊息，卻沒有任何提醒，甚至連LINE電話也不會響，必須自行打開App才能確認是否有新通知。從上周起，Threads陸續出現相關抱怨，目前官方尚未公布原因及正式解決方式，但有網友整理出3種暫時自救法，分別為使用完電腦版LINE後登出、將「智慧手機版提醒」改為「隨時提醒」，或備份資料後刪除重裝。近日不少LINE用戶在Threads分享異常狀況，表示手機不再主動跳出訊息通知，必須點開App才能看到最新內容，連有人打LINE電話也可能完全沒有鈴聲，讓人一不小心就錯過重要聯繫。為了恢復通知功能，有人嘗試重新啟動手機、重新開啟通知權限，甚至檢查各項設定，卻仍然沒有改善，忍不住抱怨「能試的都試過了，只差砍掉重灌」、「難道接收通知也要收費了嗎？」目前網友整理出3種暫時排除方式，若手機持續收不到訊息或來電提醒，可依序嘗試：截至目前，LINE官方尚未針對這波通知異常發布正式說明，也沒有提供統一修復方式。不少網友實測後分享，問題可能出在電腦版LINE與手機之間的通知同步設定，建議受影響的用戶先從其他登入裝置著手檢查。