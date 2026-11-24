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▲琳妲與（左起）熊霓、穆又甯、孟潔，傳出將離開樂天女孩啦啦隊。（圖／翻攝自熊霓FB、甜音精靈-紫庭FB、孟潔MJ﻿ FB）

職棒樂天桃猿專屬啦啦隊「Rakuten Girls」樂天女孩，2027年的「Thank You」名單疑似在近日被提前外流，傳出一次有4名啦啦隊女神將離開，包含有12年資歷的琳妲，以及熊霓、穆又甯、孟潔等人氣成員，讓外界都非常驚訝，而目前球隊與4名成員都尚未回應。樂天傳出將在明年「Thank You」4名啦啦隊成員，據《CTWANT》報導，琳妲、熊霓、穆又甯、孟潔將離開樂天女孩。其中，琳妲是這次名單中最資深成員，她從2024年的LamiGirls公開擴編入選後，一路到樂天女孩，共累積12年的啦啦隊資歷，不僅是隊內人氣成員之一，還曾是網紅團體「反骨男孩」成員，擁有大批粉絲。穆又甯則是在2021年加入球隊，還曾以邱紫庭的名字演過多部戲劇，至今已效力5年。熊霓也與她同年入隊，不僅活躍於啦啦隊，還常常登上綜藝節目，人氣非常高，不料這幾人突然傳出在Thank You名單上，讓球迷都非常震驚。而另一位將離隊的成員孟潔，則是早在2018年就加入球隊，這次離開不是被Thank You，而是因為有個人的生涯規劃，才決定離開啦啦隊。根據報導指出，球團日前才傳出將以2027年桌曆的銷售數字，作為年底成員去留的評估，不料這次名單卻提前曝光，也引發大量關注。而對此，樂天球團與琳妲、熊霓、穆又甯、孟潔都尚未做出回應。