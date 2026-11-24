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進口草莓農藥超標 好市多調整為加強抽批

食藥署今（24）日公布邊境檢驗不合格名單，好市多進口的紐西蘭草莓因被驗出「不得檢出」農藥，總計1140.45公斤須全數退運或銷毀。業者「吾治鮮果貿易有限公司」從越南進口的鮮榴槤也因殘留不得檢出農藥，總計1萬4856.5公斤須於邊境退運或銷毀。食藥署今日公布邊境查驗不合格清單，其中有8項不符規定，包括越南進口的「鮮榴槤」、紐西蘭進口「草莓」、越南進口「新鮮蘿蔓」及美國進口「石榴」農藥殘留含量不符規定；另外泰國進口「巴沙鱸魚」及越南進口「調味醬」則是防腐劑超標等。食藥署北區管理中心主任劉芳銘說，一批由輸入業者「好市多股份有限公司」從紐西蘭進口報驗的草莓，被檢出農藥加保利0.7 ppm、Fenhexamid 0.25 ppm。根據「農藥殘留容許量標準」，殺蟲劑加保利於小漿果類容許量為0.5 ppm；殺菌劑Fenhexamid於草莓為不得檢出。這批草莓總計1140.45公斤必須於邊境全數退運或銷毀。劉芳銘提到，食藥署針對「好市多股份有限公司」在邊境調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。國別部分，因紐西蘭輸入的冷凍冷藏水果號列6個月內，此為第2批不合格，仍維持一般抽批。另外，業者「吾治鮮果貿易有限公司」自越南進口的鮮榴槤，因檢出殘留農藥達特南0.02 ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，達特南於榴槤為不得檢出。總計1萬4856.5公斤須在邊境退運或銷毀。