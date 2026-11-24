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▲ 日前林智鴻在站路口拜票時，有救護車要通過，也立即停止拜票的麥克風聲音一定要停下，以免混淆到救護車的鳴笛聲希望被救助者能夠平安。（圖／截自林智鴻Threads）

高雄市議員林智鴻23日在Threads貼出一段影片，內容是他日前進行車隊掃街拜票時，即將行經鳳山國中旁，立刻關閉宣傳喇叭，以防吵到正在段考的學生，此片一出吸引超過2萬網友觀看、逾千網友按愛心，並有回文直呼「非常貼心，顧慮周到」，林智鴻今（24）指出「這本來就是候選人，應該做的」並表示他三次選舉都是如此。不僅如此，林智鴻在鳳山路口拜票時遇到救護車經過也會將麥克風關掉，因爲他怕影響到救護車的聲量。截至24日清晨，已有許多網友在林智鴻這則影片貼文按下「愛心」表達認同，更有許多回文表示讚許，諸如認為林智鴻「從小細節到大建設都不放過」、「就是要把票留給這種有水準的候選人」、「希望所有議員都能比照」、「小市民要的就是一個體貼」、「這次選舉不搶救任何人，只搶救這種不干擾我們生活的人！」還有連結到其「戒慎恐懼協會」鳳山分會長身份，直呼他「以身作則，戒慎恐懼！」也有人呼籲「想要選舉文化變正面，就不要投負面選舉的人」並開玩笑反諷稱「結果最後正面選舉的人都落選了！」據了解，近期「選舉宣傳擾民」屢成焦點，不只社群媒體大小投訴屢見不鮮，連基層選民都為自己支持的候選人擔憂，11月17日就有自稱「教育工作者」的民進黨支持者在Threads上提醒，選前黃金週適逢「高雄市國高中段考週」，對於需要集中精神作答的考生，高音頻高分貝的競選聲音會是不小的困擾，呼籲民進黨高雄市長候選人賴瑞隆、市黨部主委黃捷告知「市長與議員的廣告車在經過學校時，把音量放低，等到駛離學校時再恢復適當音量。」當時林智鴻便即時回覆「會請同仁注意」並感謝提醒，黃捷也隨後回覆「會轉達」。地方人士認為，林智鴻此一「路過鳳山國中靜悄悄」的舉動，不只信守與網友的約定，更直球回應社會對於正向選舉的期待。林智鴻表示，自重自愛，進而尊重他人，是所有公共事務的基本功，他以這樣的標準要求自己、要求所有團隊夥伴，他也認為，選舉是促成社會進步的重要一環，但難就難在如何「自我克制」，以選舉宣傳來說，「克制的人，宣傳最少，反而最危險」這種公共利益就十分挑戰人性。林智鴻強調自己願意踏出一小步，但「沒有力量的愛是悲劇」，若要讓「善的循環」長久持續，就應該用選票鼓勵自律的候選人，而這絕非單一候選人或少數選民可以完成，「必須塑造一種，讓候選人被迫接受改變的選舉文化，若最終讓破壞秩序的人反而高票當選，然後每四年再罵一次，這樣的政治只會不進則退！」