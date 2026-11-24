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奧克拉荷馬雷霆與印第安納溜馬的恩怨情仇再度點燃！儘管溜馬前鋒斯拉森（Jalen Slawson）並未參與2025年NBA總冠軍賽與雷霆血戰七場、最終痛失金盃的悲情戰役，但他顯然沒有忘記雷霆當家球星「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）當年如何親手粉碎溜馬的冠軍夢。在今（24）日兩隊正面交鋒的比賽中，這名溜馬雙向合約小將竟直接找上新科年度MVP單挑噴垃圾話，甚至在命中三分球後對著吉爾吉斯亞歷山大比出「手槍」挑釁動作，逼得這位雷霆一哥當場冷笑反擊，用三分球徹底打臉對手。這場比賽從上半場開始便瀰漫著濃濃硝煙味，斯拉森在防守與對位上頻頻強硬迎戰吉爾吉斯亞歷山大，兩人的摩擦一路醞釀，直到第二節末段徹底引爆。在第二節僅剩約47秒、進攻時間還有17秒時，身為溜馬雙向合約球員的斯拉森毫不畏懼，直接頂著吉爾吉斯亞歷山大的貼身防守強行拔起跳投，精準將這記三分球正中紅心射進籃框。進球後的斯拉森情緒徹底沸騰，不僅當場對著這位當今聯盟頂級巨星大噴垃圾話，更囂張地朝吉爾吉斯亞歷山大比出「扣板機手槍」的慶祝手勢，場邊挑釁意味濃厚，彷彿替溜馬全隊出一口當年總冠軍賽飲恨的惡氣。面對一名角色球員竟敢如此大膽在自己頭上動土，向來冷靜的吉爾吉斯亞歷山大可沒打算吞下這口氣。他在回防與進攻過程中全程掛著一抹耐人尋味的冷笑，似乎覺得斯拉森居然有這種膽量對他高強度嗆聲相當不可思議；但冷笑歸冷笑，MVP的回應來得又快又狠。就在斯拉森挑釁過後短短約40秒的比賽時間內，吉爾吉斯亞歷山大隨即在進攻端找到機會，直接迎著斯拉森的防守飆進一記毫不講理的復仇三分球，並在回頭時毫不客氣地對斯拉森回敬一個「手槍」手勢，用最直接的球技與態度完成原封不動的打臉反擊。事實上，斯拉森近期已逐漸在溜馬陣中站穩穩定輪替席次，但這次公然挑釁年度MVP的舉動，無疑讓他瞬間登上雷霆球迷心中的頭號黑名單。此役斯拉森從板凳出發表現相當搶眼，在比賽打完將近三節時便已高效攻下16分，一度高居溜馬全隊得分王，用實際火力證明自己並非只會嘴上功夫。另一頭，獨自率領飽受傷病困擾的雷霆苦戰的吉爾吉斯亞歷山大，則再次展現無解的得分統治力，在第四節尚未開打前便已輕鬆跨越30分大關。雖然在NBA賽場上故意「惹怒熊」挑釁吉爾吉斯亞歷山大絕非明智之舉，但至少在這一晚，這群溜馬球員面對當年親手奪走他們總冠軍的宿敵，用這場火藥味爆表的正面硬剛，嚐到了久違的甜蜜復仇滋味。