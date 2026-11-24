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今至周四全台有雨 3500公尺高山明有望降雪

▲今明2天全台明顯濕涼且越晚越冷，清晨本島低溫也僅有14至15度左右。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

今明濕冷低溫探15度 周五回暖高溫飆25度

▲本周有2波東北季風影響台灣，北部、東半部氣溫起伏較大。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

周六投票日迎乾冷東北季風 白天舒適、入夜低溫探17度

本周全台天氣變化劇烈，2波東北季風接連影響，呈現先濕涼後轉乾的趨勢，中央氣象署預報員朱美霖表示，周四前（11月26日）全台各地降雨機率偏高且氣溫一路下滑，低溫下探15度，而周六投票日（11月28日）預計迎來第2波偏乾的冷空氣，早晚可能出現15度低溫，民眾外出投票與安排行程需多加留意保暖與天氣轉折。朱美霖指出，第1波東北季風配合鋒面通過及華南雲雨區東移，今（24）日至周四全台都有降雨機會，尤其北部、宜蘭與中部山區降雨時間較長，其他地區則為局部或零星短暫雨，隨著水氣與冷空氣配合得宜，明（25）日3500公尺以上高山也有機會迎來零星降雪。氣溫方面，朱美霖提及，今明2天全台明顯濕涼且越晚越冷，中部以北與東部白天高溫僅約19至22度，南部高溫約25度上下，各地早晚低溫落在15到16度之間，清晨外島馬祖更出現13.8度低溫，本島花蓮鳳林與台東東河也僅有14至15度左右，提醒民眾適時增添保暖衣物。周四隨著冷空氣逐漸減弱，各地氣溫將逐漸回升，但中部以北及花東仍受殘留雲雨區影響有局部偶雨，周五水氣大幅減少、天氣明顯轉乾，白天各地高溫將回升至25度以上，僅剩北部山區與東半部有局部偶雨，早晚低溫約在18到19度，形成短暫回暖的舒適空檔。朱美霖說明，周六投票日天氣，預計將迎來第2波東北季風增強影響，但此波冷空氣特性偏乾，全台各地大多為多雲到晴的穩定型態，降雨範圍大幅縮減，僅剩大台北地區、基隆北海岸與北部山區有零星局部降雨，整體對投票外出的天候干擾相對偏低。雖然周六投票日白天舒適，但冷空氣於入夜後至周日（11月29日）持續發威，各地早晚低溫再度降至17到20度，局部空曠地區再降1至2度，日夜溫差相當明顯，提醒民眾，周日至下周一在高壓影響下仍需嚴防早晚涼意，直到下周一轉偏東風後各地才會再度溫暖，早出晚歸投票與通勤者務必採取洋蔥式穿搭。