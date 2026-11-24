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3名教師接連離世 教團追思要求撤換教育局長

陳其邁強調「霸凌零容忍」 找外部專家調查

被追問撤換教育局長？陳其邁未正面表態

陳旗ㄇ 更多「2026九合一」相關新聞。

高雄市近半年接連發生3名國小教師離世事件，其中四維、溪寮國小教師的離世，更引發外界對職場霸凌及校園工作壓力的關注。高雄市教育產業工會今（24）日上午舉辦追思會，並要求市長陳其邁撤換教育局長吳立森。加上近日岡山國小校長遭教師申訴職場霸凌成立、被教育局解除聘任，連日來不同教師團體接連赴市府陳情。對此，陳其邁今日受訪強調，市府對職場霸凌零容忍，相關案件均交由外部專家獨立調查；至於3名教師離世，他表示各自涉及不同個人、健康或其他因素，基於尊重當事人及家屬隱私，不便多做說明。高雄市今年5月發生四維國小資深教師墜樓離世事件，8月又傳出曾任職溪寮國小的林姓教師過世，相關案件陸續引發教師團體對校園職場壓力、行政管理及疑似霸凌問題的質疑。高雄市教育產業工會因此選在今上午9時28分，於市府四維行政中心舉辦追思陳情活動，要求市府正視教師處境，並撤換教育局長。面對媒體詢問教師團體連續2天陳情，以及今日追思會要求撤換教育局長一事，陳其邁表示，昨天與今天有不同教師團體表達意見，有的支持校長，也有的支持教師在職場霸凌案件中的申訴主張。陳其邁表示，市府自今年7月起，涉及學校職場、校長與教師間的相關霸凌調查，均交由勞工局進行獨立調查，調查小組由外部律師及專業人士組成，再由勞工局、教育局依結果進行後續處理。他強調，「霸凌零容忍」，希望學校建立友善教學環境，保護教師與學生，讓教學及受教過程都有安全、合理的環境。至於近日備受關注的岡山國小案，校長游柏芬遭教師申訴職場霸凌，勞工局11月11日完成調查並認定成立，教育局隨後解除其校長聘任；不過，部分教師及家長質疑處理程序，23日也前往市府陳情。陳其邁指出，相關當事教師及校長都已調離現場，除了職場霸凌調查，也涉及不適任校長的調查程序，市府會依據檢舉人提供的證據，以及外部專家訪談取得的事實，進行判斷與後續處理。媒體進一步追問，對於3名教師追思會及教師團體要求撤換教育局長的訴求，陳其邁表示，「我想3位老師都有不同的個人跟健康或其他的因素」，基於尊重當事者、家屬隱私及個人保護，教育局不便向外界多做說明。他再次強調，若案件涉及職場霸凌，市府仍將秉持零容忍原則，嚴格檢視相關證據，進行獨立調查。至於教師團體要求撤換吳立森一事，陳其邁並未正面回應是否考慮更換教育局長。