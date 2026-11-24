美國職籃（NBA）與運動品牌Nike攜手推出全新特別版球衣系列——「幻影版（Specter Uniforms）」，預計將於美東時間11月30日正式上市開賣。這套全新產品線專為聯盟歷史最悠久的8支初創時期球隊量身打造，以沉穩全黑作為主色調並融入各隊城市文化與歷史元素，不仅為湖人、勇士、76人與塞爾提克等傳統豪門增添新戰袍，也讓不少資深球迷直呼彷彿重現2012至2016年間經典的「聖誕大戰特別版球衣」風潮。
專為8支元老級球隊打造 全黑主視覺致敬輝煌隊史
這套「幻影版」球衣並非官方聖誕主題戰袍，而是Nike與NBA為紀念聯盟草創時期底蘊所設計的全新獨立支線，將與現有的聯盟版（Association）、經典版（Icon）、復古版（Classic）、宣言版（Statement）及城市版（City）並列為球隊衣櫥中的重要戰袍。
入選此次幻影版系列的8支球隊皆為NBA最早期的元老級勁旅，包含紐約尼克、金州勇士、波士頓塞爾提克（三隊皆於1946-47首個賽季前成立）、沙加緬度國王、洛杉磯湖人、底特律活塞（1948-49賽季成立），以及費城76人、亞特蘭大老鷹（1949-50賽季成立）。這8支歷史名門合計包辦了NBA史上84座總冠軍中的53座，冠軍含金量極高。
集結百名NBA球星回饋研發 11月底至12月底限定實戰登場
在設計細節上，幻影版球衣全面採用極具神秘感與街頭潮流氣息的黑色作為基底，正面搭配大尺寸隊徽或城市標誌圖案，並在領口、側邊細節巧妙融入每支球隊的歷史傳承與球迷文化。此外，Nike在研發過程中廣泛蒐集超過400名頂尖高中籃球員、100名現役NBA球員及全球球迷的實穿回饋，針對版型剪裁與透氣舒適度進行全面升級，並同步推出供全聯盟30支球隊在賽前熱身、訓練及客場旅行穿著的全新標準版（Standard Issue）服飾系列。
雖然幻影版系列選在11月底假日季前夕發布，外觀與統一成套的視覺風格極具昔日聖誕大戰球衣的神韻，但這8支球隊並不會僅限於聖誕節當天穿著，而是預計從11月下旬至12月下旬的部分指定例行賽中陸續實戰上身，為歲末年終的NBA賽場帶來耳目一新的視覺饗宴。
NBA全新「幻影版（Specter）」球衣8支入選球隊
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這套「幻影版」球衣並非官方聖誕主題戰袍，而是Nike與NBA為紀念聯盟草創時期底蘊所設計的全新獨立支線，將與現有的聯盟版（Association）、經典版（Icon）、復古版（Classic）、宣言版（Statement）及城市版（City）並列為球隊衣櫥中的重要戰袍。
入選此次幻影版系列的8支球隊皆為NBA最早期的元老級勁旅，包含紐約尼克、金州勇士、波士頓塞爾提克（三隊皆於1946-47首個賽季前成立）、沙加緬度國王、洛杉磯湖人、底特律活塞（1948-49賽季成立），以及費城76人、亞特蘭大老鷹（1949-50賽季成立）。這8支歷史名門合計包辦了NBA史上84座總冠軍中的53座，冠軍含金量極高。
在設計細節上，幻影版球衣全面採用極具神秘感與街頭潮流氣息的黑色作為基底，正面搭配大尺寸隊徽或城市標誌圖案，並在領口、側邊細節巧妙融入每支球隊的歷史傳承與球迷文化。此外，Nike在研發過程中廣泛蒐集超過400名頂尖高中籃球員、100名現役NBA球員及全球球迷的實穿回饋，針對版型剪裁與透氣舒適度進行全面升級，並同步推出供全聯盟30支球隊在賽前熱身、訓練及客場旅行穿著的全新標準版（Standard Issue）服飾系列。
雖然幻影版系列選在11月底假日季前夕發布，外觀與統一成套的視覺風格極具昔日聖誕大戰球衣的神韻，但這8支球隊並不會僅限於聖誕節當天穿著，而是預計從11月下旬至12月下旬的部分指定例行賽中陸續實戰上身，為歲末年終的NBA賽場帶來耳目一新的視覺饗宴。
|球隊名稱
|創隊（加入聯盟）年份
|隊史總冠軍數
|備註
|波士頓塞爾提克
|1946年
|18冠
|NBA創始元老球隊之一
|洛杉磯湖人
|1948年
|17冠
|前身為明尼亞波利斯湖人
|金州勇士
|1946年
|7冠
|前身為費城勇士，NBA創始元老
|費城76人
|1949年
|3冠
|前身為雪城國民
|底特律活塞
|1948年
|3冠
|前身為韋恩堡活塞
|紐約尼克
|1946年
|2冠
|NBA創始元老球隊之一
|亞特蘭大老鷹
|1949年
|1冠
|前身為三城黑鷹
|沙加緬度國王
|1948年
|1冠
|前身為羅徹斯特皇家