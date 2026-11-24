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▲金州勇士隊幻影球衣將在聖誕大戰上穿著，預計從11月下旬至12月下旬的部分指定例行賽中陸續實戰上身。（圖／取自金州勇士 X）

球隊名稱 創隊（加入聯盟）年份 隊史總冠軍數 備註 波士頓塞爾提克 1946年 18冠 NBA創始元老球隊之一 洛杉磯湖人 1948年 17冠 前身為明尼亞波利斯湖人 金州勇士 1946年 7冠 前身為費城勇士，NBA創始元老 費城76人 1949年 3冠 前身為雪城國民 底特律活塞 1948年 3冠 前身為韋恩堡活塞 紐約尼克 1946年 2冠 NBA創始元老球隊之一 亞特蘭大老鷹 1949年 1冠 前身為三城黑鷹 沙加緬度國王 1948年 1冠 前身為羅徹斯特皇家

▲底特律活塞隊幻影球衣將在聖誕大戰上穿著，預計從11月下旬至12月下旬的部分指定例行賽中陸續實戰上身。（圖／取自金州勇士 X）

美國職籃（NBA）與運動品牌Nike攜手推出全新特別版球衣系列——「幻影版（Specter Uniforms）」，預計將於美東時間11月30日正式上市開賣。這套全新產品線專為聯盟歷史最悠久的8支初創時期球隊量身打造，以沉穩全黑作為主色調並融入各隊城市文化與歷史元素，不仅為湖人、勇士、76人與塞爾提克等傳統豪門增添新戰袍，也讓不少資深球迷直呼彷彿重現2012至2016年間經典的「聖誕大戰特別版球衣」風潮。這套「幻影版」球衣並非官方聖誕主題戰袍，而是Nike與NBA為紀念聯盟草創時期底蘊所設計的全新獨立支線，將與現有的聯盟版（Association）、經典版（Icon）、復古版（Classic）、宣言版（Statement）及城市版（City）並列為球隊衣櫥中的重要戰袍。入選此次幻影版系列的8支球隊皆為NBA最早期的元老級勁旅，包含紐約尼克、金州勇士、波士頓塞爾提克（三隊皆於1946-47首個賽季前成立）、沙加緬度國王、洛杉磯湖人、底特律活塞（1948-49賽季成立），以及費城76人、亞特蘭大老鷹（1949-50賽季成立）。這8支歷史名門合計包辦了NBA史上84座總冠軍中的53座，冠軍含金量極高。在設計細節上，幻影版球衣全面採用極具神秘感與街頭潮流氣息的黑色作為基底，正面搭配大尺寸隊徽或城市標誌圖案，並在領口、側邊細節巧妙融入每支球隊的歷史傳承與球迷文化。此外，Nike在研發過程中廣泛蒐集超過400名頂尖高中籃球員、100名現役NBA球員及全球球迷的實穿回饋，針對版型剪裁與透氣舒適度進行全面升級，並同步推出供全聯盟30支球隊在賽前熱身、訓練及客場旅行穿著的全新標準版（Standard Issue）服飾系列。雖然幻影版系列選在11月底假日季前夕發布，外觀與統一成套的視覺風格極具昔日聖誕大戰球衣的神韻，但這8支球隊並不會僅限於聖誕節當天穿著，而是預計從11月下旬至12月下旬的部分指定例行賽中陸續實戰上身，為歲末年終的NBA賽場帶來耳目一新的視覺饗宴。