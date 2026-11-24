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韓國天團BTS（防彈少年團）上週結束高雄3場演唱會，成員柾國利用休演空檔出遊，親自拍攝、剪輯了一支充滿「高雄感性」的Vlog，沒想到不僅吸引前總統蔡英文、高雄市長陳其邁以韓文留言，兩人的舉動還登上韓國三大無線電視台之一的MBC晨間新聞，蔡英文得知自己登上韓國電視新聞後，甚至親自在Threads求救：「有聽到我的名字，但韓文不夠好，有人可以幫我翻譯裡面提到我什麼嗎？」許多韓國網友看到柾國被台灣前總統翻牌後，紛紛發文喊：「事情也鬧太大了！」柾國21日凌晨在IG、Threads同步上傳名為「高雄的自由時間」的2分22秒影片，收錄高雄街道、輕軌、巷弄及沿途遇見的粉絲，配樂更選用台灣吉他詩人董運昌2002年發行的〈碧海藍天〉，影片公開不到26小時，觀看次數便突破4100萬。蔡英文率先用韓文寫下：「希望你們在台灣留下許多美好的回憶再回去！」陳其邁隨後也用韓文留言「謝謝！」並附上象徵BTS的紫色愛心，截至今（24）日上午，兩人在Threads的留言分別吸引6.5萬、4.4萬人按讚。韓國MBC電視台23日晨間新聞《News Today》的「文化娛樂Plus」單元，特別以「BTS影片出現韓文留言⋯⋯重量級政治人物是誰？」為題報導此事，介紹蔡英文曾於2016年至2024年擔任台灣總統，親自用韓文歡迎柾國來台，留言迅速獲得數萬個讚，也提及陳其邁特地使用BTS代表色的紫色愛心致謝。除了MBC，韓國《體育京鄉》、《日刊體育》及《Star News》也相繼報導，連柾國在駁二坐過的長椅成為粉絲朝聖景點，都被韓媒注意到。有趣的是，台灣網友將MBC新聞片段轉發至Threads後，蔡英文本人竟然再度現身留言求翻譯，一名網友立刻跳出來喊話：「實實我來了！學韓文十年就等這一天！」隨即附上整段新聞的中文翻譯，吸引超過2.6萬人按讚，其他網友也紛紛笑虧：「恭賀人生成就總統翻譯」、「除了要會韓文，手速還要夠快欸」、「總統級翻譯官未來我只承認你！」