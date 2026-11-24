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選戰倒數4天，台北市長蔣萬安身上穿的紅色防風外套意外成為話題，被民眾發現從第一次參選立委就出現，封為「經典戰袍」。蔣萬安今（24）日笑回，確實穿超過10年，因為每次選舉投票天氣都轉涼，就拿出來穿，更說「這件衣服非常耐穿、保暖，就不用換，就跟市長一樣」。蔣萬安昨也透露，外套是從美國帶回來的，已經穿了超過11年，不但相當耐穿、防風，拉鍊拉起來還能保護喉嚨；就連魔鬼氈上週整片掉下來，他第一個念頭是找雙面膠黏回去。蔣萬安今日一連三天陪同自家藍營市議員候選人車掃，被問到近期車掃狀況頗多，會不會呼籲支持者安全第一，他說要再次提醒所有支持者，打招呼一定要特別注意騎車還有行車安全。不過媒體追問，昨天車掃競選告示遮擋到車牌、另外駕駛沒有依規定繫安全帶等違規狀況，遭警方開罰，蔣萬安也強調，會提醒團隊，一定要特別注意。