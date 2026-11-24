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▲輝達（圖／美聯社／達志影像）

輝達創辦人黃仁勳重返執行長大位，引爆美股史上最大的單日市值漲幅！輝達股價23日收盤狂飆31.48%，單日市值暴增約9520億美元（約新台幣30.5兆元），一舉超越微軟和Google母公司Alphabet，奪回全球第2大企業的寶座。黃仁勳本人的身價也跟著水漲船高，一天之內就增加約337億美元（約新台幣1.1兆元）。輝達董事會在台灣時間23日晚間宣布，黃仁勳即日起復職，重新擔任總裁、執行長和董事。消息一出，輝達股價開盤就跳漲約33%，終場收在165.05美元，比上週五的125.53美元大漲31.48%，是自2003年以來單日漲幅最大的一天。根據CNN報導，輝達單日市值增加約9520億美元，創下美股單一公司單日市值增幅的歷史紀錄，幾乎是微軟7月30日創下的前紀錄約4500億美元的2倍。美國NBC新聞形容，這個金額相當於可口可樂市值的2倍以上。輝達市值也回升到約4兆美元，超越微軟和Alphabet，重回全球第2大企業，僅次於市值約5兆美元的蘋果。輝達大漲也帶動整個美股。美國那斯達克指數23日大漲6.51%，標普500指數上漲4.73%，創下2025年4月以來表現最好的一天。黃仁勳本人更是最大贏家之一。根據《富比士》即時富豪榜估算，黃仁勳的身價在一天內增加約337億美元，來到約1438億美元（約新台幣4.6兆元），增幅超過3成。黃仁勳持有輝達超過3.5%的股份，因此股價波動會大幅影響他的身價。不過，黃仁勳還沒重返全球前十大富豪。《富比士》指出，黃仁勳的排名從第18名回升到第13名。他在下台風暴期間身價蒸發超過4分之1，一度跌到第18名。有人大賺，也有人大賠。據雅虎財經報導，輝達這波暴漲讓放空的投資人單日損失約120億美元，是2019年以來最慘的一天。不過，分析師也提醒，輝達股價雖然大幅反彈，收盤價仍然低於黃仁勳辭職前的水準，比歷史收盤高點低了31%。董事會對黃仁勳的調查仍在進行，輝達也表示會繼續配合政府調查。