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2026九合一選舉進入最後倒數，民進黨台北市長候選人沈伯洋日前公開致信北市府公務員，不僅強調「都已負重，不該忍辱」，並承諾未來不會「把同仁推上火線當擋箭牌」，試圖爭取基層認同，卻引來不同質疑。媒體人「文翔政論」直指，沈伯洋過去在警消組工會、台北大縱走及病樹移除等3起爭議中，這個人的所作所為，已經在狠狠背刺公務員了。文翔政論表示，無法理解沈伯洋的本意是什麼，但有件事看起來是確定的，就是反而激怒了不少基層公務員，因為長期以來在為難他們的，就是民進黨，這幾天陸陸續續有公務員出來發聲，而自己也收到了來自北市公務員的投書，希望表達他們的心聲。「基層公務員需要的不是選舉支票，而是前後一致的尊重。」公務員坦言，看了沈伯洋公開信，只覺得滿滿的諷刺，2024年5月沈委員在立法院曾作為連署人，提案連署支持修正《工會法》，開放消防人員組織及加入產業工會與職業工會；2025年3月，相關法案突然撤案，民進黨團總召柯建銘後來在記者會中將警消組工會曲解為「製造動亂」，當時站在一旁的沈委員也未出面捍衛基層權益，反而選擇沉默與附和。接著，該名公務員提到，2026年6月，大地工程處同仁多年心血打造的台北大縱走，被沈委員一句「沒有任何改變」全盤否定，甚至在基層週末加班發新聞稿澄清專業數據時，反過來指責公務員是在「搞政治攻防」；2026年10月，第一線公園處同仁頂著風雨、依專業評估移除褐根病樹以防風災壓傷路人，卻被冠上「亂砍樹」的污名，甚至遭到網路咒罵。沈委員不僅未替基層說句公道話，連致敬基層防災辛勞的清除病樹小遊戲，都被他批評為「反人性、恐嚇市民」。公務員狠酸，這樣一個對基層勞動權益立場反覆、對基層努力冷嘲熱諷的人，如今在選舉前夕才承諾「絕不把同仁當擋箭牌」，聽在基層耳裡，只覺得格外諷刺。大家真正期待的，不是選前才端出來的廉價支票，而是民代與執政者在日常問政時，能真正體恤基層辛勞、言行一致的具體作為。最後想說的是，北市公務員的重與辱不只是來自沈伯洋的同黨民代，只是沈伯洋這個人的所作所為，已經在狠狠背刺公務員了。