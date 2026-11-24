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民進黨提名苗栗縣議員候選人杜文卿日前在公開場合表達挺苗栗縣長鍾東錦，更嗆稱「我這票要蓋給鍾東錦」、「民進黨如果夠力就開除我黨籍」等語。民進黨發言人林楚茵今（24）日表示，中央黨部已請苗栗縣黨部立即處理有關開除杜文卿黨籍事宜。杜文卿日前在造勢場合指出，鍾東錦是國民黨，他是民進黨那又怎樣？要選人對不對，選黨也要選人，杜文卿那麼認真、解決很多問題，「我一定蓋給鍾東錦好不好，民進黨夠力就開除我黨籍對不對！這麼有氣魄的杜文卿，這次議員選舉大家要支持我好不好！」此外，杜文卿昨聲明表示，他先前已寫信向總統賴清德、院長卓榮泰反映通霄、苑裡的輔選爭議，直到今天仍未收到回覆；他說，選舉公報載明，民進黨在通霄、苑裡正式推薦兩位議員候選人，陳薈茗的推薦政黨欄列為「無」，提供的競選圖文中，有陳與黨提名的縣長候選人同車向鄉親揮手的畫面，也有活動現場的投影並列兩人的姓名與照片，「苗栗隊集合」圖卡更把陳薈茗和本黨正式推薦的兩位候選人列在同一欄，另有一張照片，可以看到競選背心上同時印著陳薈茗與縣長候選人的名字，因此他要求陳薈茗和縣長競選團隊公開說明 。對此，林楚茵表示，對於無黨籍議員候選人支持民進黨縣長候選人，及民進黨縣長候選人依此與無黨籍議員候選人合作事宜，是民進黨多年來之機制與合作默契，然杜文卿為黨提名議員候選人竟然公開表態支持他黨縣長候選人，並表示他本人一定投票給他黨縣長候選人，已涉及重大違反黨紀，且並揚言民進黨若夠力，應開除他杜文卿黨籍云云，「依此，中央黨部已請苗栗縣黨部立即處理有關開除杜文卿黨籍事宜」。林楚茵表示，選舉已進入最後關鍵時刻，希望所有經民進黨提名並推薦的黨籍候選人以及黨籍同志，都應嚴守黨紀唯一支持本黨所提名之縣市長候選人，不應作出親痛仇快之舉，此為民進黨所不容，更不為支持者所接受。