我是廣告 請繼續往下閱讀

輝達創辦人黃仁勳下台11天後重返執行長大位，這場驚天逆轉背後，全球首富馬斯克可說是最積極的推手之一。從黃仁勳辭職前說「聘請他是我的榮幸」，到加入連署、在論壇上把他比喻為籃球之神喬丹，馬斯克一路在社群平台X上替黃仁勳發聲。黃仁勳復職當天，馬斯克更在第一時間發文：「錯誤已經修正了。」美國科技媒體TechCrunch形容，馬斯克是這次風波中最大聲替黃仁勳發聲的科技領袖之一。回顧整起事件，馬斯克幾乎每個關鍵時刻都沒有缺席。早在黃仁勳宣布辭職前的11月11日，就有網友在X上建議馬斯克聘請黃仁勳，馬斯克回覆：「那會是我的榮幸。」矽谷知名天使投資人拉維坎特（Naval Ravikant）稱黃仁勳是「輝達的賈伯斯」「無可取代」，馬斯克也回覆「真的」。黃仁勳11月12日宣布辭職後，網路上出現要求他復職的連署「Stand With Jensen」，馬斯克在公開信發布前就在X上討論，之後更直接發文：「有一份要讓詹森復職的連署正在進行，我也要簽。」這份連署最後吸引超過20萬人參與，簽名的還有Y Combinator執行長陳嘉興（Garry Tan）、YouTube共同創辦人陳士駿等人。馬斯克也替黃仁勳的商業價值背書。他在X上寫道，黃仁勳在輝達的供應鏈表現非常出色，但很多交易是和黃仁勳握手談成的，不是書面合約，「沒有詹森，至少有些關鍵交易會丟掉」。11月18日，馬斯克出席《紐約時報》DealBook峰會時更公開說，輝達讓黃仁勳離開「就像在連勝時把喬丹踢出球隊」，「看起來不是聰明的決定」。他也說，「真的沒有人能取代詹森」，被問到是否會聘請黃仁勳時，他反問：「誰不想聘請詹森？」不過，被問到黃仁勳會不會回鍋時，馬斯克也坦言，最終還是要由輝達董事會或股東決定。美國投顧公司海港研究分析師高德柏格（Jay Goldberg）甚至認為，馬斯克明年可能成為輝達最大客戶，手中的晶片訂單或許能成為向董事會施壓的籌碼，「他幾乎可以憑一己之力改變局勢」。不過，馬斯克本人從未把訂單和黃仁勳回鍋掛鉤。就在川普22日公開喊話後，輝達董事會23日宣布黃仁勳復職。馬斯克先發文「搞定了」，接著轉發輝達的官方公告，寫下：「錯誤已經修正了。」這則貼文的瀏覽次數超過370萬。黃仁勳回到輝達總部時，受到大批員工歡呼迎接。馬斯克也轉發輝達大股東Atreides投資長貝克（Gavin Baker）分享的現場影片，寫道：「我認識的每個輝達員工都想要詹森回來，看得出來。」貝克在貼文中也感謝總統、政府官員、每一位連署的人，以及公開支持黃仁勳的人。不過，並不是所有人都樂見黃仁勳回歸。民主黨籍眾議員克里希納穆希（Raja Krishnamoorthi）就在X上痛批，輝達讓黃仁勳復職的決定「令人憤慨」，他指出黃仁勳和中國情報單位的疑似關聯，以及美國政府和輝達董事會的調查都還沒有答案。