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跨縣市參加選前之夜別來搭！

臺鐵加開86列次 國道客運仍有餘位

離島海運艙位充裕 航空再增1,884座位

距離週六（28日）選舉僅剩4天，投票前高鐵幾乎一票難求。為避免人潮湧入搭乘自由座，台灣高鐵公司在27日首度祭出雙北3站3小時自由座「閘門管制」及「紅眼優惠班次」。高鐵副總經理鄒衡蕪指出，目前週五（27日）中午至週六（28日）中午訂位幾乎全滿，將視情況延長閘門管制。另，呼籲參與選前之夜民眾，自行安排交通運具，保留運能給旅客返鄉投票。今年中秋連假時，高鐵自由座湧入大量，甚至因為月台擁擠對號座旅客難以上車，以及旅客站到商務車廂等狀況。目前預估運量將比中秋節更多，更比上一次總統大選期間增加逾三成銷售量；為避免疏運亂象上演，鄒衡蕪說，透過延長收班時間、增開全車自由座列車等，本周五運能較中秋節連假前夕增加約19%。另外，27日南港、台北、板橋3站點自由座「閘門管制」，將在下午5點至下午8點間實施，採開放10分鐘、暫停5分鐘進站的方式。鄒衡蕪說，上週五試行的閘門管制措施，整體執行狀況不錯，月台人潮明顯減少，也能避免旅客因自由座人潮過多，發生擠不上車的情況。不過，不只有投票人潮，也有選前之夜活動。鄒衡蕪坦言「仍有變數」，選前之夜可能帶來大量跨縣市人潮移動，呼籲參與民眾自行安排交通運具。同時，當天自由座銷售將採「分時監控數量」，參考收班時間剩餘多少班次，決定是否限縮自由座銷售，如日前颱風停班停課前即是考量在列車收班前人潮大量湧入，因此暫停銷售自由座。鄒衡蕪強調，27日中午至28日午後對號座幾乎完售，僅剩28日凌晨2點抵達左營站的末班車仍有部分座位。她呼籲旅客多加利用該班次訂票，或使用國道客運、台鐵等運具分散人流。至於選後返程，由於旅客回程時間分布較長，不像投票前必須集中在特定時間抵達，因此整體疏運壓力相對沒有那麼緊張。交通部公共運輸及監理司司長胡廸琦指出，國道客運11月27日至29日平均每日開行7,088班次，返鄉尖峰27日將提供8,079班次、約27.7萬個座位，整體預售率約29.3%，仍有充裕座位可供選擇。臺鐵本次疏運共加開86列次，其中東線58列次、西線28列次，截至11月24日上午8時，整體平均訂票率約41.81 %，目前仍有餘座。離島海運11月27日至30日規劃40航次，提供約1.6萬個艙位。截至11月23日，27日返鄉尖峰仍有3,601個座位，28日及29日也分別有2,272個及2,731個座位，整體運能充裕。航空部分，今（24）日再開放第三波加班機訂位，增開加班機（或放大機型）20架次、1,884個座位。累計三波加班機及原規劃運能後，國內航線共提供1,008架次、約7.3萬個座位，其中澎湖航線仍有餘位，民航局將持續掌握需求，視情況協調增班。