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輝達昨晚宣布，黃仁勳（Jensen Huang）即日起正式復任總裁暨執行長，並重返董事會擔任董事，台股今（24）日也應聲翻紅。台北市長蔣萬安表示，跟輝達的合作不受影響，「我們也都有高度的默契」。蔣萬安今一連三天陪同國民黨議員候選人車掃，針對對手沈伯洋選前之夜選在北市議會前舉辦，他說尊重各陣營最後階段的規劃。至於是否會邀請神秘嘉賓，他說「讓我保密一下」。另外傳出北市府前路權，27日到29日被藍營借走，質疑是刻意卡沈伯洋，蔣萬安說，團隊都是依照很早相關的規劃來借用場地。此外，外界評估台股大跌可能影響年輕上班族的投票意願？蔣萬安今也被問到，怎麼看執行長黃仁勳回歸對選情有幫助？蔣萬安說，市府和輝達的合作不受影響，「我們也都有高度的默契。」