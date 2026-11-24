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高雄教師職業工會上街陳抗 高教產轟荒謬

高雄市岡山國小校長游柏芬遭控職場霸凌，經勞工局外部專業調查小組認定霸凌成立，教育局依法解除其校長聘任，卻引發部分家長和教職員質疑「為顧選情、進行政治干預」。高雄市教師職業工會昨日更發起陳抗，認為「解職岡山國小校長是教育局平息輿論壓力的政治操作」。而高雄市教育產業工會則怒轟「荒謬」，挺霸凌校長秀下限。高雄市岡山國小校長游柏芬遭控職場霸凌，經勞工局外部專業調查小組認定霸凌成立，教育局依法解除其校長聘任，卻引發部分家長和教職員質疑「為顧選情、進行政治干預」。高雄市教育局昨（23）日聲明強調，相關處置均依具體事證及法令辦理，絕非「政治止損」或「未審先判」。教育局指出，調查發現游柏芬未積極處理臉書粉專針對申訴教師的攻擊性言論，並曾在245名校長的LINE群組發表不利申訴人的評論，已逾越業務合理範圍，構成職場霸凌。高雄市教師職業工會、岡山國小分會及岡山國小榮譽家長會長昨日則為游柏棻站出來，昨日共同主辦的「官逼民反！岡小冤屈真相」陳抗行動，怒批「市府官逼民反」，將岡山國小校長解職「是教育局平息輿論壓力的政治操作」。高雄市教師職業工會理事長李雅文說，2年來，岡山國小持續受到網路輿論的片面攻擊，特定立場的說法一面倒的妖魔化岡山國小，以致真相被扭曲、事實被淹沒；甚至，教師工會聲援岡山國小也被網民指控「欺壓教師」。「難道岡山國小其他老師就不是老師？」、「沒有網路聲量的其他老師才是受最大的受害者！」高雄市教育產業工會今日則在臉書發文痛批，「荒謬的高雄市教師職業工會，瞎挺霸凌校長無極限！堪稱台灣第一也唯一的荒謬工會奇觀。」岡山國小老師林晉如提到，有網友戲稱，這種瞎挺霸凌校長的工會，乾脆改名叫「高雄市霸凌校長職業工會」，近期收到許多職業工會的退會申請書副本通知，這些老師終於看清職業工會的真面目了。林晉如表示，當「教師職業工會」上街頭，竟然是為了幫「霸凌校長」游柏芬討公道，在全世界的工運歷史上，「工會」存在的唯一天職，就是站在「基層勞工」身旁，對抗握有「行政資源」與「權力」的雇主；然而在高雄卻將見證一場徹底「顛覆三觀」，堪稱台灣「第一」也「唯一」的荒謬奇觀。林晉如提到，「高雄市教師職業工會」宣布發動陳抗，但上街頭聲援的對象，不是受苦的「基層教師」，而是兩位深陷「霸凌」風暴的「校長」，這到底是什麼樣的平行時空？