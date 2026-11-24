經典手機遊戲《貓咪大戰爭》推出超過10年，人氣依舊不減！Google Play 近日公布「2026年度最佳榜單」，由日本遊戲公司 PONOS 開發的《貓咪大戰爭》，一口氣拿下日本、台灣、香港及澳門4地的「年度最佳持續影響力遊戲」，證明這群造型奇特的貓咪魅力依舊。除了《貓咪大戰爭》，今年台灣得獎名單還包括《明日方舟：終末地》、《RO仙境傳說：世界之旅》、《薑餅人放置大戰爭》等熱門作品。
《貓咪大戰爭》13年人氣不減！日本、台港澳4地奪獎
根據 PONOS 官方公告，本次獲得的「年度最佳持續影響力遊戲」，主要表彰長期營運、持續推出新內容與活動，並獲得玩家支持的遊戲。2012年於日本推出的《貓咪大戰爭》，以簡單易上手的塔防玩法、無厘頭的貓咪造型受到歡迎，繁體中文版則於2015年7月21日上架，至今仍持續更新內容、推出限定活動。
為了紀念這次獲獎，PONOS 營運長佐野星一郎還特別與遊戲代表角色「貓咪」一同領取獎盃。官方也感謝全球玩家長年支持，強調未來將持續改善遊戲體驗、推出更多有趣內容。
Google Play 2026年度最佳遊戲出爐！《明日方舟》、《RO》也上榜
Google Play「年度最佳榜單」是 Google 每年舉辦的評選，依照遊戲類型、創新玩法、跨裝置體驗等不同項目選出優秀作品。根據 Google台灣官方公布的2026年名單，今年台灣共有8款遊戲獲獎，其中「年度最佳遊戲」由《明日方舟：終末地》奪下，結合即時策略戰鬥與基地建設經營玩法，獲得 Google 青睞。
其他得獎作品也相當有話題，包括《RO仙境傳說：世界之旅》拿下最佳多人對戰遊戲、《薑餅人放置大戰爭》獲選最佳休閒遊戲，而台灣團隊元位果凍開發的《幻牌交鋒》，則獲得年度最佳台灣製作遊戲。完整名單如下：
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根據 PONOS 官方公告，本次獲得的「年度最佳持續影響力遊戲」，主要表彰長期營運、持續推出新內容與活動，並獲得玩家支持的遊戲。2012年於日本推出的《貓咪大戰爭》，以簡單易上手的塔防玩法、無厘頭的貓咪造型受到歡迎，繁體中文版則於2015年7月21日上架，至今仍持續更新內容、推出限定活動。
為了紀念這次獲獎，PONOS 營運長佐野星一郎還特別與遊戲代表角色「貓咪」一同領取獎盃。官方也感謝全球玩家長年支持，強調未來將持續改善遊戲體驗、推出更多有趣內容。
Google Play「年度最佳榜單」是 Google 每年舉辦的評選，依照遊戲類型、創新玩法、跨裝置體驗等不同項目選出優秀作品。根據 Google台灣官方公布的2026年名單，今年台灣共有8款遊戲獲獎，其中「年度最佳遊戲」由《明日方舟：終末地》奪下，結合即時策略戰鬥與基地建設經營玩法，獲得 Google 青睞。
其他得獎作品也相當有話題，包括《RO仙境傳說：世界之旅》拿下最佳多人對戰遊戲、《薑餅人放置大戰爭》獲選最佳休閒遊戲，而台灣團隊元位果凍開發的《幻牌交鋒》，則獲得年度最佳台灣製作遊戲。完整名單如下：
|獎項
|得獎遊戲
|年度最佳遊戲
|《明日方舟：終末地》
|年度最佳多人對戰遊戲
|《RO仙境傳說：世界之旅》
|年度最佳休閒遊戲
|《薑餅人放置大戰爭》
|年度最佳持續影響力遊戲
|《貓咪大戰爭》
|年度最佳台灣製作遊戲
|《幻牌交鋒》
|年度最佳跨裝置遊戲
|《異環》
|年度最佳劇情遊戲
|《卡厄思夢境》
|年度最佳獨立製作遊戲
|《TOEM: A Photo Adventure》