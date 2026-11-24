美國總統川普（Donald Trump）所屬的共和黨，在期中選舉遭遇重大挫敗，即將失去國會控制權，外界原本預期，川普在剩餘任期內，政治影響力恐將受到限制。不過，川普近期親自介入輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳復職一事，卻展現出不同的政治景象。《路透社》分析指出，這場企業人事風波提供了一個早期訊號：即使進入傳統所稱的「跛腳總統」（lame-duck）階段，川普仍能在華府及企業界發揮影響力。
親自出手扭轉局勢！黃仁勳復職成政治示範
報導指出，輝達董事會原本已排除讓黃仁勳復職的可能，但川普先是在上週公開替黃仁勳說話，隨後又在週末動員政府高層官員，向董事會遊說，最終促使董事會改變立場，並於23日美股開盤前，宣布黃仁勳回鍋掌舵。
川普隨後接受《CNBC》近一小時專訪，不僅公開將黃仁勳復職視為自己的成果，還稱黃仁勳是美國的「國寶」（national treasure），他也很快在自家社交平台發布一張AI梗圖，照片本體是他2024年賓州造勢時，險被槍擊的畫面，但他把黃仁勳的臉替換了上去，黃的手裡拿著一件紅色胸罩，顯然是在影射他剛剛擺脫的性醜聞，而川普也憑藉其獨特的「故事改編」能力，成功將原本的醜聞，推向了自己想要的方向。
從公開喊話、動員政府官員到董事會改變決定，川普幾乎主導了整場復職行動，也讓這起事件超越一般企業人事安排，成為觀察他政治影響力的重要案例。
學者：川普行事非傳統，打破一般政治規則
美國范德比大學（Vanderbilt University）的總統史學家施瓦茨（Thomas Alan Schwartz）接受《路透社》訪問時表示，川普願意以「非常規」的方式行事，而讓黃仁勳火速回鍋，顯然就屬於這類非正統作法。
這番評論也點出川普政治風格的一個特徵：他不一定透過傳統的政治協商或制度程序達成目標，而是直接運用個人影響力、行政團隊及公開輿論，推動自己希望看到的結果。這次甚至直接介入一家市值高達數兆美元、位居全球AI產業核心的企業董事會決策，顯示他的政治影響力，似乎未因選舉挫敗而立即消退。
從英特爾到美國鋼鐵！川普持續介入企業決策
事實上，黃仁勳復職並非川普首次介入美國企業事務。《路透社》提到，川普政府已逐漸將影響戰略企業決策視為施政特色，過去日本製鐵收購美國鋼鐵（U.S. Steel）一案，川普政府便爭取到對企業未來營運的特殊影響力，包括提名董事會成員，以及對工廠停產、減產、海外移轉工作等重大決策擁有發言權。
此外，川普政府也曾透過協議，取得英特爾（Intel）約10%股權，讓美國政府成為這家晶片大廠的最大股東；五角大廈也成為稀土企業MP Materials的重要股東，以提高美國稀土磁鐵產量。從股權投資、企業交易到高層人事，政府對戰略產業的影響力持續擴大。
失去國會優勢，就等於進入跛腳階段？
所謂「跛腳總統」，通常指總統進入任期尾聲，或因政治支持減弱、國會控制權旁落，導致推動政策的能力受到限制。不過，川普這次透過黃仁勳復職事件，展現出另一種權力運作方式：即使面臨國會權力版圖改變，他仍能透過行政團隊、個人關係及對企業的直接影響，推動重大決策。
當然，這不代表川普未來在國會推動法案或政策時，不會受到民主黨制衡，國會控制權轉移仍可能限制他的施政空間，但黃仁勳復職事件至少顯示，國會選舉失利與總統影響力減弱，不一定會同步發生。對川普而言，如何在新的政治環境下繼續發揮影響力，將是剩餘任期的重要觀察焦點。
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報導指出，輝達董事會原本已排除讓黃仁勳復職的可能，但川普先是在上週公開替黃仁勳說話，隨後又在週末動員政府高層官員，向董事會遊說，最終促使董事會改變立場，並於23日美股開盤前，宣布黃仁勳回鍋掌舵。
川普隨後接受《CNBC》近一小時專訪，不僅公開將黃仁勳復職視為自己的成果，還稱黃仁勳是美國的「國寶」（national treasure），他也很快在自家社交平台發布一張AI梗圖，照片本體是他2024年賓州造勢時，險被槍擊的畫面，但他把黃仁勳的臉替換了上去，黃的手裡拿著一件紅色胸罩，顯然是在影射他剛剛擺脫的性醜聞，而川普也憑藉其獨特的「故事改編」能力，成功將原本的醜聞，推向了自己想要的方向。
從公開喊話、動員政府官員到董事會改變決定，川普幾乎主導了整場復職行動，也讓這起事件超越一般企業人事安排，成為觀察他政治影響力的重要案例。
學者：川普行事非傳統，打破一般政治規則
美國范德比大學（Vanderbilt University）的總統史學家施瓦茨（Thomas Alan Schwartz）接受《路透社》訪問時表示，川普願意以「非常規」的方式行事，而讓黃仁勳火速回鍋，顯然就屬於這類非正統作法。
這番評論也點出川普政治風格的一個特徵：他不一定透過傳統的政治協商或制度程序達成目標，而是直接運用個人影響力、行政團隊及公開輿論，推動自己希望看到的結果。這次甚至直接介入一家市值高達數兆美元、位居全球AI產業核心的企業董事會決策，顯示他的政治影響力，似乎未因選舉挫敗而立即消退。
從英特爾到美國鋼鐵！川普持續介入企業決策
事實上，黃仁勳復職並非川普首次介入美國企業事務。《路透社》提到，川普政府已逐漸將影響戰略企業決策視為施政特色，過去日本製鐵收購美國鋼鐵（U.S. Steel）一案，川普政府便爭取到對企業未來營運的特殊影響力，包括提名董事會成員，以及對工廠停產、減產、海外移轉工作等重大決策擁有發言權。
此外，川普政府也曾透過協議，取得英特爾（Intel）約10%股權，讓美國政府成為這家晶片大廠的最大股東；五角大廈也成為稀土企業MP Materials的重要股東，以提高美國稀土磁鐵產量。從股權投資、企業交易到高層人事，政府對戰略產業的影響力持續擴大。
失去國會優勢，就等於進入跛腳階段？
所謂「跛腳總統」，通常指總統進入任期尾聲，或因政治支持減弱、國會控制權旁落，導致推動政策的能力受到限制。不過，川普這次透過黃仁勳復職事件，展現出另一種權力運作方式：即使面臨國會權力版圖改變，他仍能透過行政團隊、個人關係及對企業的直接影響，推動重大決策。
當然，這不代表川普未來在國會推動法案或政策時，不會受到民主黨制衡，國會控制權轉移仍可能限制他的施政空間，但黃仁勳復職事件至少顯示，國會選舉失利與總統影響力減弱，不一定會同步發生。對川普而言，如何在新的政治環境下繼續發揮影響力，將是剩餘任期的重要觀察焦點。
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