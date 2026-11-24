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波特蘭拓荒者今（24）日在客場以128：111痛宰東區龍頭費城76人，由於比賽早早進入垃圾時間，中國年輕中鋒楊瀚森在末節獲得2分51秒上場機會。儘管最終數據僅留下1投1中、2分與1助攻，但他在有限時間內接連送出策應妙傳並完成空接上籃，宛如約基奇（Nikola Jokic）的傳球視野瞬間引爆中國球迷的討論，許多中媒以及球迷更直接點名同場表現低迷的競爭對手卡爾森（Branden Carlson）狠酸：「這傳球連卡爾森甚至克林根都傳不出來。」楊瀚森在垃圾時間登板後，先在人群夾縫中精準捕捉隊友空檔送出妙傳，可惜隊友接球後遭對手犯規未能計入助攻；緊接著楊瀚森再度發揮視野，一記精準助攻讓隊友完成單臂暴扣，隨後他也接獲隊友回敬的傳球穩穩將球放進。唯一美中不足的是楊瀚森防守端身體對抗仍顯吃虧，在一次單防中被對手強勢頂開在籃下取分。反觀獲得正常輪替時間的卡爾森此役表現卻徹底迷航，此役他的三分球與罰球都落空還發生失誤隨即遭到棄用，即便末節再獲得約3分鐘的表現機會仍持續打鐵，全場3投0中、罰球2投0中一分未得，只抓了3籃板，在籃下甚至出現寧願硬打被抄球也不傳給空檔楊瀚森的畫面，與楊瀚森形成強烈對比。賽後在中國知名體育論壇上，楊瀚森的精彩傳球片段立刻衝上熱搜，中國網友紛紛留言大讚：「這傳球非常有藝術感，有約老師那味了」、「這就是可以組織的終結型5號位」。與此同時，不少球迷也針對卡爾森的糟糕表現開砲，直言：「這卡爾森感覺好菜，垃圾時間都沒打明白，籃下那球傳給楊瀚森不就有助攻了，非要自己來」、「就這傳球，別說卡爾森了，連克林根都打不出來，還不多給楊瀚森練練，真打不出来再放棄也不晚，不給機會是最不理解的」。